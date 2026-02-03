उत्तराखंड के कालसी में हिमाचल रोडवेज की बस खाई में गिरी, 3 की मौत, 36 से ज्यादा घायल, बचाव जारी

उत्तराखंड के कालसी क्षेत्र में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. नेरूवा (हिमाचल प्रदेश) से विकासनगर की ओर आ रही हिमाचल रोडवेज की एक यात्री बस कुआनु, मीनाक रोड पर सुदोई खड्ड के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे.

दुर्घटना की जानकारी CCR देहरादून को मिलते ही संबंधित एजेंसियों को अलर्ट किया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए SDRF की चार टीमें डाकपत्थर, चकराता, मोरी और त्यूणी से तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना की गईं. दुर्घटनास्थल दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने और खाई के अत्यधिक गहरे होने के कारण राहत एवं बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

ग्रामीणों ने शुरू किया बचाव कार्य

स्थानीय ग्रामीणों ने सबसे पहले मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस संकरी पहाड़ी सड़क पर चल रही थी, तभी अचानक चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और बस सीधे खाई में गिर गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. कई यात्री बस के भीतर फंसे हुए बताए जा रहे हैं. घायलों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें रस्सियों और स्ट्रेचर की मदद से खाई में उतर रही हैं.

तीन की मौत, दर्जनभर घायल

जानकारी के मुताबिक इस दुर्घटना में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है. मृतकों में दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. वहीं, दर्जनभर से अधिक यात्रियों के घायल होने की सूचना है. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को हायर सेंटर रेफर किए जाने की तैयारी की जा रही है. मौके पर एंबुलेंस और मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है.

हादसे के कारणों की जांच जारी

फिलहाल हादसे के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. प्रारंभिक तौर पर सड़क की खराब स्थिति, तीखे मोड़ पर तेज रफ्तार या तकनीकी खराबी को दुर्घटना की संभावित वजह माना जा रहा है. राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है और यात्रियों की सही संख्या व हताहतों के आंकड़ों को लेकर प्रशासन द्वारा आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और बचाव कार्य में सहयोग करने की अपील की है.