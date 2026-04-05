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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी में टोल प्लाजा पर नशे में धुत लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा, जमकर मचाई तोड़फोड़

झांसी में टोल प्लाजा पर नशे में धुत लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा, जमकर मचाई तोड़फोड़

Jhansi News: इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 05 Apr 2026 07:40 AM (IST)
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झांसी में एक बार फिर सरेआम हंगामे का मामला सामने आया है, जहां नशे में धुत एक डांसर युवती ने टोल प्लाजा को ही अपना स्टेज  बना दिया. यह पूरा मामला सकरार थाना क्षेत्र के लुहारी टोल प्लाजा का है, जहां एक युवती के हाई-वोल्टेज ड्रामे ने टोल कर्मियों को हैरान कर दिया.

बताया जा रहा है की युवती अपनी कुछ महिला डांसर साथियों के साथ नौगांव में कार्यक्रम करने के बाद झांसी लौट रही थी. इसी दौरान लुहारी टोल प्लाजा पर पहुंचते ही अचानक मोबाइल गुम होने का ड्रामा करने लगी, जिसके बाद उसने आपा खो दिया और जमकर हंगामा शुरू कर दिया. 

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नशे के असर में युवती ने टोल प्लाजा की बैरिकेडिंग तक तोड़ डाली और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां मौजूद राहगीरों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और शहरभर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

 झाँसी में लगातार सामने आ रहे हैं ऐसे मामले

गौरतलब है कि इस तरह के मामले झाँसी में लगातार सामने आ रहे हैं. डांसर युवतियों का यह ग्रुप बीते कई दिनों से अलग-अलग जगहों पर हंगामा करता नजर आ रहा है. कभी कार की छत पर चढ़कर शराब के नशे में डांस, तो कभी लोगों के घरों के बाहर जाकर गेट तोड़ने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

हालांकि इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

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Input By : पुष्पेंद्र सिंह यादव
Published at : 05 Apr 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Jhansi News
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