'150 साल पुरानी मस्जिद तोड़ दी...', संभल में बुलडोजर एक्शन पर भड़के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क

संभल में मस्जिद पर बुलडोज़र एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने शासन और प्रशासन पर तीखे सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिदों और मदरसों को टारगेट किया जा रहा है ताकि चुनाव में हिन्दू और मुस्लमानों को बांटा जा सके. उन्होंने दावा किया कि अगर लोगों को समस्या है तो वो संसद से कोर्ट कर लड़ाई लड़ेंगे.

संभल सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने मस्जिद और मदरसों पर हो रही प्रशासनिक कार्रवाई पर नाराजगी जताई हैं. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन की ओर से मदरसा मस्जिद इनको टारगेट किया जा रहा है. हम इससे हताहत हैं बीजेपी के द्वारा चुनाव के लिए लोगों को हिंदू मुस्लिम की नफरत में बांटा जा रहा है.

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'डेढ़ सौ साल पुरानी मस्जिद तोड़ दी'

सपा सांसद ने दावा किया कि जो मस्जिद कल और आज तोड़ी गई है उसका आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया है. मैं उसकी निंदा करता हूँ मुझे जनता ने चुना है, अगर जनता की समस्या है तो मैं उसको संसद से लेकर कोर्ट तक लडूंगा. जिस मस्जिद को तोड़ा गया है वह मस्जिद डेढ़ सौ साल पुरानी है जब मस्जिद बक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है तो इससे संबंधित सुनने का अधिकार तहसीलदार एसडीएम डीएम कमिश्नर किसी को नहीं है.

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जियाउर्रहमान बर्क ने आरोप लगाया कि संभल तहसील में तैनात तहसीलदार गड़बड़ी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है. जनता भी इसी हिंदुस्तान की है गांव वालों को मस्जिद तोड़ने की डेट का नोटिस तक नहीं दिया गया. मैंने डीएम एसडीएम तहसीलदार सबसे कोशिश की कि इस मस्जिद को जल्दबाजी में ना तोड़ें, इनको सुनने का मौका दें लेकिन नहीं सुना गया.

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने अपने अधिकार की सीमाओं को लांघ करके यह काम किया है. जिन अधिकारियों ने यह काम किया है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर उनके खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ूंगा और कंटेंप्ट करने का काम करूंगा.

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