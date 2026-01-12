कड़ाके की ठंड में राहत देने वाला हीटर बना काल, झांसी में रिटायर्ड टीचर की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में बंगलाघाट इलाके से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. कड़ाके की ठंड से बचने के लिए घर में हीटर के पास ताप रही 80 वर्षीय रिटायर महिला शिक्षिका प्रेमलता मिश्रा के कपड़ों में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि वह खुद को बचा नहीं सकीं और गंभीर रूप से झुलस गईं.

किसी तरह पड़ोसियों ने उन्हें बाहर निकाला और इलाज के लिए ले गए, लेकिन वहां उनकी मौत हो गयी. चूँकि प्रेमलता अकेले रह रहीं थीं तो उनके परिजन और कोई रिश्तेदार नहीं थे, लिहाजा पड़ोसियों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया. पुलिस ने फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है, साथ ही उनके निकतम परिजनों को भी तलाशा जा रहा है.

क्या था पूरा घटनाक्रम ?

घटना के समय महिला घर में अकेली थीं. आग लगते ही उनकी चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे. किसी तरह आग पर काबू पाया गया और महिला को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल, झांसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. प्रेमलता मिश्रा सरकारी स्कूल में शिक्षिका रह चुकी थीं और कई वर्षों पहले सेवानिवृत्त हो चुकी थीं. उनके पति का पहले ही निधन हो चुका था और कोई संतान भी नहीं थी. लंबे समय से वह अकेली रह रही थीं. घटना के बाद सामने आया कि उनके करीबी रिश्तेदारों से भी संपर्क नहीं है.

पड़ोसियों ने कराया अंतिम संस्कार

इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए पड़ोसियों ने ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई और अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी उठाने का निर्णय लिया. इस घटना से पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल है. पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह हादसा हीटर से तापते समय कपड़ों में आग लगने के कारण हुआ प्रतीत हो रहा है. मामले की जांच जारी है.