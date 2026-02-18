झांसी में एक बार फिर एक शख्स द्वारा तीन शादियां करने का मामला सामने आया है. जानकर हैरानी होगी कि यह शख्स कोई अनपढ़ नहीं, बल्कि पेशे से एक सरकारी डॉक्टर है. एक बेटी की मां दूसरी पत्नी ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि उसे धोखा दिया गया और वह बेटी का पिता होने से भी इंकार कर रहा है. दहेज के सवाल पर दूसरी पत्नी ने कहा हां, मेरे पिता ने शादी में दहेज दिया था. पीड़ित पत्नी ने डॉक्टर पति के खिलाफ कार्रवाई व बेटी के DNA टेस्ट कराने की मांग की है.

झांसी के समथर क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि जालौन निवासी पेशे से सरकारी डॉक्टर राजवीर सिंह ने उसे झांसा देकर 6 साल पहले शादी की थी, जिससे एक बेटी भी है. शादी के बाद उसे पता चला कि डॉक्टर पहले से शादीशुदा है और पहली पत्नी को जहर देकर मार दिया था. जब उसने पहली शादी का जिक्र किया तो डॉक्टर उत्पीड़न करने लगा और मारपीट कर भगा दिया. अब वह बेटी का पिता होने से इंकार कर रहा है.

तीसरी पत्नी ने भी किया केस

पीड़िता का कहना है कि डॉक्टर राजवीर की तीसरी पत्नी ने भी उसके खिलाफ दूसरे जिले में मुकदमा दर्ज कराया है. कुछ दिन पहले झांसी में एक पति की तीन पत्नियों ने एक साथ SSP ऑफिस आकर पति की शिकायत की थी. अब फिर उसी तरह का मामला सामने आया है.

DNA टेस्ट की प्रक्रिया शुरू

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर राजवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. राजवीर वर्तमान में कानपुर देहात के पुखरायां में तैनात हैं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और DNA मिलान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. यह मामला एक बार फिर उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी से की गई शादियों की समस्या को उजागर करता है.