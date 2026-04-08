झांसी में अवैध मजार पर गरजा बुलडोजर, सरकारी जमीन से हटाया कब्जा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

उत्तर प्रदेश के झांसी में अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में प्रशासन ने मंगलवार को सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई मजार को बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया. मामला मुक्त काशी मंच के पास का है, जहां हजरत इमरती शाह बाबा के नाम पर बनी मजार को हटा दिया गया हैं. इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहे.

बताया जा रहा है कि मजार की आड़ में करीब 2000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, जिसे झांसी विकास प्राधिकरण ने कब्जा मुक्त कराया. यह अवैध निर्माण पिछले कई वर्षों से धीरे-धीरे खड़ा किया जा रहा था, जिस पर प्रशासन की नजर पड़ने के बाद सख्त कार्रवाई की गई.

भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर से ध्वस्त की मजार

मज़ार पर बुलडोज़र एक्शन की कार्रवाई करीब 4 से 5 घंटे तक चली. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो. झांसी विकास प्राधिकरण के आला अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी करते रहे.

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया

जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को पूरी तरह जमींदोज किया गया, वहीं ट्रैक्टर के जरिए मलबा हटाने का काम भी किया गया. फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य है, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्ती जारी रहेगी.

झांसी विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता राजकुमार ने बताया मजार को हटाने के लिए चार-पांच बार बड़ी पक्ष की ओर से अवसर मांगा गया था उनको प्राधिकरण की ओर से अवसर दिया गया था और पूरा प्रकरण सुना गया था. तीन-चार अवसर भी दिए गए थे. कुछ अतिक्रमण स्वयं हटा लिया गया था. बाकी शेष बचा अतिक्रमण प्राधिकरण की ओर से हटाया गया है.

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