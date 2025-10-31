'किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान', CM योगी के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने जताई खुशी

केंद्रीय राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमतें बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यूपी की योगी सरकार ने बिना किसानों की मांग के गन्ना का मुख्य 30 रुपये प्रति कुंतल बढ़ा दिया, इससे पता चलता है कि एनडीए सरकार किसानों के लिए काम कर रही हैं.

जयंत चौधरी ने कहा कि योगी सरकार ने उस वक्त गन्ने के दाम बढ़ाए जब न तो किसान और न ही कोई किसान संगठन गन्ने के दामों के लिए आंदोलन कर रहे थे. साफ है कि एनडीए की सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है, सरकार के इस फैसले से प्रदेश के किसानों के चेहरे पर एक मुस्कान आई है.

सीएम योगी के फैसले का किया स्वागत

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज किसान महसूस कर रहे हैं कि जो किसान के दिल की बात है जो जुबान पर नहीं आई उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा कर दिया. जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने का दाम एक बार में 30 रुपए बढ़ा दिया इससे पहले बीजेपी कार्यकाल के किसी मुख्यमंत्री ने इतना पैसा नहीं बढ़ाया.

लोकदल किसानों के बीच रहती है उनकी भावना को समझती है, पिछले पार्लियामेंट के चुनाव ने एक नारा हुआ अब की बार 400 पार उस समय मैंने कहा था कि तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने पर गन्ने का दाम 400 पार होगा. जो हमने बात कही थी वह पूरी हो गई.

किसानों को होगा 3000 करोड़ का फायदा

जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे किसानों को 3000 करोड़ का सीधा फायदा मिलेगा. किसानों को आज एहसास हो चुका है कि यह सरकार किसी और की नहीं किसानों की सरकार है.

बता दें कि मंत्री जयंत चौधरी सरदार पटेल की जयंती पर बस्ती पहुंचे थे, जहां उन्हें वाल्टरगंज में नारंग इंटर कॉलेज में होने वाली जनसभा को संबोधित करना था लेकिन ख़राब मौसम की वजह से जनसभा कैंसिल कर दी गई है. इस दौरान जयंत चौधरी ने बस्ती सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि आरएलडी अब पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल में भी अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है.

