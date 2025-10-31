'भगत सिंह के लिए नाक रगड़ने को तैयार...', कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपने बयान पर दी सफाई

सहारनपुर में गुरुवार को सांसद इमरान मसूद के आवास के बाहर नाटकीय हालात बन गए, जब शामली के रहने वाले विजय हिंदुस्तानी नामक युवक ने जंजीरें डालकर और हाथ में तिरंगा लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. युवक ने कांग्रेस सांसद द्वारा भगत सिंह पर दिए बयान का विरोध किया.

खुद को शहीद भगत सिंह का अनुयायी बताने वाले विजय हिंदुस्तानी का आरोप है कि इमरान मसूद ने हाल ही अपने बयान में शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की तुलना हमास संगठन से की, जो देशभक्तों और शहीदों का अपमान है.

शहीद ए आजम भगत सिंह पर दिए बयान का विरोध

विजय हिंदुस्तानी ने कहा कि भगत सिंह ने इस देश के लिए प्राणों की आहुति दी और उनकी तुलना किसी आतंकी संगठन से करना राष्ट्र की आत्मा का अपमान है. सांसद को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, वरना युवाओं का गुस्सा रुकने वाला नहीं है. जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल ने युवक को शांतिभंग की आशंका में हिरासत में ले लिया.

इमरान मसूद ने दी बयान पर सफाई

इस पूरे विवाद पर सांसद इमरान मसूद ने भी सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से तोड़-मरोड़कर पेश किया गया हैय उन्होंने कहा कि मैंने भगत सिंह के बलिदान को सलाम किया है. जो लोग उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, पहले भगत सिंह को पढ़ें और उनकी विचारधारा को समझें.

भगत सिंह बनने के लिए नारे नहीं, सोच अपनानी पड़ती है. मैं भगत सिंह जी के लिए माफी नहीं नाक तक रगड़ने को तैयार हूं वो हमारे सिर का ताज है. इमरान मसूद ने यह भी बताया कि उन्होंने भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह संधू से फोन पर बातचीत की है और जल्द ही उनके घर जाकर पूरे मामले पर व्यक्तिगत रूप से सफाई देंगे.

बता दें कि इमरान मसूद के भगत सिंह को लेकर दिए बयान का विरोध बढ़ता जा रहा है. पहले पंजाबी समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की, फिर हिंदू रक्षा दल ने भी इमरान मसूद के खिलाफ मोर्चा खोला और अब विजय हिंदुस्तानी का जंजीर डालकर विरोध प्रदर्शन इस विवाद में एक नया मोड़ लेकर आया है.

इनपुट- मुकेश गुप्ता

