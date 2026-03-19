उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है. पुलिस प्रशासन ने इस जाम से निबटने के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर योजना तैयार की है, जिसके तहत शहर में छह अलग-अलग ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां से यातायात का पूरा संचालन किया जाएगा.

देहरादून की सड़कों पर जाम कोई नई बात नहीं है. सुबह आठ बजे राजपुर रोड से दफ्तर निकलने वाला हो या शाम को घंटाघर से घर लौटने वाला दोनों को एक जैसी मुसीबत झेलनी पड़ती है. जिससे निबटने की तैयारी अब शुरू हो गई है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि जल्द ही शहर में 6 अलग-अलग ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे जहां से ट्रैफिक संचालित किया जाएगा. ?

देहरादून में बनेंगे 6 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन

इससे पहले पूरे शहर में ट्रैफिक का संचालन एक जगह मुख्यालय से किया जाता था. ऐसे में देहरादून-हरिद्वार बाईपास जैसी जगहों पर जब भी जाम लगता, तो तब तक ट्रैफिक की टीम वहां तक पहुंचती तब तक जाम दो किलोमीटर लंबा हो चुका होता था. कागज पर ड्यूटी लगती थी लेकिन, अधिकारी की मौजूदगी जमीन पर नहीं होती थी.

एसएसपी डोबाल ने खुद पिछले 30 दिनों तक शहर के ट्रैफिक पैटर्न का अध्ययन करवाया. सर्वे में एक बात साफ निकली कि समस्या पुलिसकर्मियों की कमी नहीं, बल्कि सही समय पर सही जगह उनकी तैनाती न होना है. नई योजना के तहत जनपद में कुल 6 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बनेंगे. इनमें से 4 देहरादून शहर के अलग-अलग इलाकों में होंगे, जबकि एक ऋषिकेश और एक विकासनगर के लिए होगा.

जाम लगने की जिम्मेदारी होगी तय

हर स्टेशन की बागडोर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के हाथ में होगी जो अपने क्षेत्र के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाएगा और जाम का जवाब देगा. चालान की प्रक्रिया भी उसके पास ही होगी. यानी अगर किसी इलाके में बार-बार जाम लगे तो जिम्मेदार कौन है ये पहले से तय रहेगा. इसके साथ ही क्रेन की संख्याएं भी बढ़ाई जाएंगी. देहरादून में क्रेन 9 से बढ़कर सीधी 20 हो जाएंगी.

ऋषिकेश में हर साल लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं. उत्तर भारत के लगभग हर राज्य से आने वाली गाड़ियां यहां की सड़कों पर उतरती हैं. ऐसे में यहां का ट्रैफिक प्रबंधन देहरादून मुख्यालय से करना हमेशा से एक मजाक रहा है. अब एक अलग स्टेशन होगा तो कम से कम जिम्मेदारी तो तय होगी.

जनता के लिए बदलेगा क्या?

चालान कटने के बाद अब तक लोगों को दूर मुख्यालय जाना पड़ता था. जिससे लंबी लाइन, आधा दिन बर्बाद हो जाता था. नई व्यवस्था में चालान से जुड़े काम नजदीकी ट्रैफिक स्टेशन पर ही होंगे. स्कूल और दफ्तर के वक्त यानी पीक आवर्स में इंस्पेक्टर खुद तय करेगा कि किस चौराहे पर कितने कर्मी चाहिए.