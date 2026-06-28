हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड2027 के चुनाव में BJP से गठबंधन रहेगा या नहीं? जयंत चौधरी ने राम मंदिर मामले के बीच साफ किया रुख

2027 के चुनाव में BJP से गठबंधन रहेगा या नहीं? जयंत चौधरी ने राम मंदिर मामले के बीच साफ किया रुख

Jayant Chaudhary News: शामली में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास किया. उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी मामले की एसआईटी जांच पर भरोसा जताया.

Written By : पंकज प्रजापति |  Updated at : 28 Jun 2026 10:48 PM (IST)
Preferred Sources

शामली पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने गांव कांबडौत में केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास किया. इसके बाद राष्ट्रीय लोक दल की ओर से एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया. सभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि आज सरकार की योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि किसान भी इन योजनाओं से फायदा उठा रहे हैं.

सभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार में वह भागीदार हैं. उन्होंने बताया कि एक ऐसा कानून आने वाला था, जिससे ग्रामीण इलाकों में मिलने वाले रोजगार, कोहल्लू और कलेशर के ऊपर संकट आ सकता था.

लगती रही 'चपत', देखते रहे चंपत? राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चौंकाने वाले खुलासे

उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाई, जिसके बाद वह कानून पास नहीं हो पाया. इसका फायदा आज उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों को रोजगार के रूप में मिल रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अब ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच रहा है और शामली का केंद्रीय विद्यालय भी उसी का हिस्सा है.

जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की बड़ी संस्था केंद्रीय विद्यालय का लाभ अब शामली के लोगों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि जिला बने काफी समय हो गया था, लेकिन यहां केंद्रीय विद्यालय नहीं था. अब भारत सरकार ने शामली को यह सौगात दी है.

उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि सरकार पर विश्वास रखें और आईटीआई, पॉलिटेक्निक जैसी तकनीकी शिक्षा देने वाली संस्थाओं पर भरोसा करें. उन्होंने कहा कि ये संस्थाएं युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हैं.

'राम लला के दर्शन कर लीजिए सद्बुद्धि आ जाएगी...', सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर तंज

एसआईटी जांच पर जताया भरोसा

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर जयंत चौधरी ने साफ कहा कि बीजेपी से गठबंधन जारी रहेगा. वहीं राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है. उन्हें पूरा भरोसा है कि जांच निष्पक्ष होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. उन्होंने कहा कि लोगों का धार्मिक संस्थाओं पर भरोसा है और जांच एजेंसी पूरे मामले की सच्चाई सामने लाएगी.

और पढ़ें
Published at : 28 Jun 2026 10:46 PM (IST)
Tags :
BJP UP NEWS Shamli News JAYANT CHAUDHARY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2027 के चुनाव में BJP से गठबंधन रहेगा या नहीं? जयंत चौधरी ने राम मंदिर मामले के बीच साफ किया रुख
2027 के चुनाव में BJP से गठबंधन रहेगा या नहीं? जयंत चौधरी ने राम मंदिर मामले के बीच साफ किया रुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Sonbhadra News: शादी का झांसा देकर युवती से रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार, जबरन कराया था गर्भपात
सोनभद्र: शादी का झांसा देकर युवती से रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार, जबरन कराया था गर्भपात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लगती रही 'चपत', देखते रहे चंपत? राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चौंकाने वाले खुलासे
लगती रही 'चपत', देखते रहे चंपत? राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चौंकाने वाले खुलासे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ram Mandir Donation Case Live Updates: अयोध्या पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, अगर सरकार में आए तो क्या करेंगे? बता दिया
Live: अयोध्या पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, अगर सरकार में आए तो क्या करेंगे? बता दिया
Advertisement

वीडियोज

Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
PM Modi Speech in Seychelles National Assembly:सेशेल्स में छाए पीएम मोदी!
Bollywood News: चर्चा में कृति सेनन और कबीर का रिश्ता, सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं धोखे की अफवाहें! (28.06.26)
DR. Aarambhi: Avantika की खौफनाक साजिश! मासूम Vihan को पूल में गिराकर Aarambhi को करेगी कैद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मैसूर में बीजेपी पर बरसे सिद्धारमैया, बोले- 'संविधान के खिलाफ भाजपा, सिर्फ तानाशाही पर रखती है भरोसा'
मैसूर में बीजेपी पर बरसे सिद्धारमैया, बोले- 'संविधान के खिलाफ भाजपा, सिर्फ तानाशाही पर रखती है भरोसा'
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे का निशाना, 'BJP मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देती थी, अब समझ आया क्यों...'
उद्धव ठाकरे का निशाना, 'BJP मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देती थी, अब समझ आया क्यों...'
बॉलीवुड
Sunday BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' 63 करोड़ के हुई पार, 'कॉकटेल 2' कर रही धांसू कमाई, जानें संडे कलेक्शन
'वेलकम टू द जंगल' 63 करोड़ के हुई पार, 'कॉकटेल 2' कर रही धांसू कमाई, जानें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग
श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग
विश्व
France Plane Crash: फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
इंडिया
'3 करोड़ बेघर लोगों को घर, मोदी सरकार ने पूरा किया हर वादा', गांधीनगर में बोले अमित शाह
'3 करोड़ बेघर लोगों को घर, मोदी सरकार ने पूरा किया हर वादा', गांधीनगर में बोले अमित शाह
जनरल नॉलेज
Japan Earthquake: खतरनाक भूकंप में भी कैसे सुरक्षित रहती हैं जापान की ऊंची इमारतें, लगातार डोल रही धरती के बीच जानें तकनीक
खतरनाक भूकंप में भी कैसे सुरक्षित रहती हैं जापान की ऊंची इमारतें, लगातार डोल रही धरती के बीच जानें तकनीक
ट्रैवल
IRCTC Tour Package: IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान
IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget