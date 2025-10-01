75 साल के संगरू ने 35 साल की महिला से की शादी, फिर सुहागरात के अगले दिन ही हुई मौत

यूपी के जौनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 75 साल के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से शादी की और सुहागरात के बाद ही उनकी अचानक मौत हो गई. अब गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. मामला गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुछ गांव का है. वहीं मृतक के भतीजों ने मामले को संदिग्ध बताते हुए अंतिम संस्कार रुकवा दिया है.

बताया गया है कि, 75 वर्षीय संगरू राम की पत्नी की एक साल पहले मौत हो चुकी थी. संगरू राम के कोई संतान नहीं थी और वे अकेले ही खेती करके जीवन यापन कर रहे थे. जबकि उनके भाई और भतीजे दिल्ली में रहकर कारोबार करते हैं.

गांव वालों के समझाने पर भी नहीं माने संगरू राम

गांव वालों के मुताबिक, संगरू राम पिछले कुछ दिनों से दूसरी शादी करने की बात कर रहे थे. गांव के लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की लेकिन वह नहीं माने. सोमवार को संगरू राम ने जलालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 35 वर्षीय मनभावती से कोर्ट मैरिज करने के बाद मंदिर में शादी रचाई. मनभावती की भी यह दूसरी शादी थी. उनकी पहली शादी से दो बेटियां और एक बेटा है.

मृतका की नई पत्नी ने पति की मौत पर क्या कहा?

मनभावती ने बताया कि संगरू ने मुझसे कहा था कि तुम बस मेरा घर संभाल लेना, बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा. शादी के बाद हम रात में देर तक बातें करते रहे. सुबह उनकी तबियत अचानक खराब हो गई और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

भतीजों ने बताया मामला संदिग्ध, रुकवाया अंतिम संस्कार

इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. संगरू राम के भतीजों ने मामले को संदिग्ध बताते हुए अंतिम संस्कार रुकवा दिया है. उनका कहना है कि जब तक वे दिल्ली से नहीं आ जाते, अंतिम संस्कार नहीं होगा. अब सवाल ये है कि क्या पुलिस जांच में जुड़ती है और पोस्टमार्टम कराया जाता है या नहीं. फिलहाल गांव में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.