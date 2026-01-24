हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Watch: डोडा हादसे में शहीद हुए हापुड़ के जवान रिंकेल बालियान, एक साल के बेटे ने दी मुखाग्नि, भावुक हुए DM

Watch: डोडा हादसे में शहीद हुए हापुड़ के जवान रिंकेल बालियान, एक साल के बेटे ने दी मुखाग्नि, भावुक हुए DM

Hapur News: जवान रिंकेल का चेहरा देखकर मां और पत्नी बुरी तरह से बिलख उठे.जबकि एक साल के बेटे ने अपने जवान पिता को मुखाग्नि दी. इस दृश्य को देखकर वहां खड़े लोगों के साथ जिलाधिकारी हापुड भी भावुक हो गए.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Updated at : 24 Jan 2026 08:12 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर के डोडा में एक भारतीय सेना का एक बुलेटपू्रफ ट्रक भदरवाह-तंबा अंतर्राज्जीय मार्ग पर अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गया. इस दर्दनाक सड़क हादसे में 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 11 जवान गंभीर रूप से घायल हैं. शहीद हुए जवानों में जनपद हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भटैल के रिंकेल बालियान भी शामिल थे. जैसे ही जवान रिंकेल का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, तो पूरे गांव में मातम पसर गया, जबकि परिवार में बुरी तरह चीख-पुकार मच गई.

जवान रिंकेल का चेहरा देखकर मां और पत्नी बुरी तरह से बिलख उठे. जबकि एक साल के बेटे ने अपने जवान पिता को मुखाग्नि दी. इस दृश्य को देखकर वहां खड़े लोगों के साथ जिलाधिकारी हापुड भी भावुक हो गए. पूरे सैनिक सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया. 

 

 
 
 
 
 
2016 में भारतीय सेना में हुआ था चयन  

हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव भटैल में रहने वाले जवान के परिवारीजनों ने बताया कि रिंकेल बालियान का वर्ष 2016 में भारतीय सेना में चयन हुआ था और वर्तमान में रिंकेल की तैनाती जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में थी. दर्दनाक सड़क हादसे के दौरान जवान रिंकेल गंभीर रूप से घायल हो गये थे, जिस पर उन्हें उपचार के लिए तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान वह वीरगति को प्राप्त हो गए.

परिवार के लोगों को जैसे ही जवान रिंकेल के शहीद होने की जानकारी फोन पर मिली, तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. पार्थिक शरीर के गांव में पहुंचने पर हर कोई रिंकेल के अंतिम संस्कार में उमड़ पड़ा. जवान रिंकेल की मां और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल था. जबकि ग्रामीण रिंकेल के एक वर्ष के बच्चे को ढ़ांढस बंधा रहे थे.

एक साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

सैन्य सम्मान के साथ जवान रिंकेल का अंतिम संस्कार किया गया तथा एक साल के बेटे ने अपने पिता जवान रिंकेल बालियान को मुखाग्नि दी. अंतिम संस्कार के दौरान हापुड़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय भी काफी भावुक नजर आए और वह भी कई बार अपने आंसू पौंछते हुए दिखाई दिए. 

Published at : 24 Jan 2026 08:03 PM (IST)
Hapur News UP NEWS Indian Army
Embed widget