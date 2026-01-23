नोएडा के बाद गाजियाबाद में भी सिस्टम फेल! 11 साल के बच्चे की नाली में डूबने से मौत

उतर प्रदेश के गाजियाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 11 साल का बच्चा नाली में डूब कर मर गया. परिवार वालों ने बताया कि काफी देर तक बच्चे का हाथ नाली में दिखाई देता रहा, लेकिन जब तक बच्चे को निकाला गया और डॉक्टरों की सहायता मिली तब तक बच्चे की सांस उसका साथ छोड़ चुकी थी. इसके बाद स्थानीय लोगों ने नालों को न ढकने के लिए अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया.

बच्चे के नाली में डूब कर मरने की यह घटना नोएडा के हाल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के कुछ दिनों बाद हुई है. इंजीनियर युवराज की मौत घने कोहरे के बीच नोएडा के सेक्टर-150 में कार पानी में गिरने की वजह से हुई थी.

घर से चाऊमीन खाने को निकाला था बच्चा

गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के झुंडपुरा गांव में यह कपड़ा और रस्सी उस भयावक हादसे को याद दिलाती है, जो यहां बुधवार की शाम(21 जनवरी 2026) को हुआ. दरअसल इस गांव के रहने वाले जाहिद का 11 साल का बच्चा आहिल घर से चाऊमीन खाने को निकाला था.

लेकिन इस दौरान वे नाली में जाकर गिर गया. परिवार वालों का कहना है कि कुछ देर तक बच्चे का हाथ दिखाई दिया था. लेकिन जब तक आहिल को निकाला गया और डाक्टरों की सहायता ली गई, तब तक बच्चा अपनी सांस छोड़ चुका था. यह टीशर्ट उस दौरान हादसे के समय आहिल ने पहनी हुई थी.

परिवार वालों ने बच्चे को बताया मानसिक रोगी

नाली से निकालने के बाद आहिल को जनपद हापुड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हापुड़ में ही आहिल का पोस्टमार्टम भी हुआ था. अब परिवार सरकार से खुली नाली पर सवाल पूछ रहा है, जिस वजह से उनके बच्चे की जान गई.

आहिल का परिवार बेहद ही गरीब वर्ग से आता है. उसके घर वाले आज भी खुले में रहने को मजबूर है और वर्तमान के समय में भी उनके यहां चूल्हे पर ही खाना बनता है. वहीं आहिल की मां के पैरों में चप्पल तक नहीं थी और परिवार वालों ने आहिल को मानसिक रोगी भी बताया था.