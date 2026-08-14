गेमिंग की लत में रची अपहरण की कहानी, AI फोटो भेज पिता से मांगे 1 लाख

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. गोरखपुर में अपने मां के यहां रहकर पढ़ाई कर रहे हैं पब और ऑनलाइन गेम के की लत में किशोर ने दोस्तों के साथ मिलकर पिता को अपहरण की एआई जेनरेटेड फोटो भेजी और एक लाख रुपए की मांग की. किशोर के मामा ने पुलिस को घबराकर अपहरण और एक लाख रुपये फिरौती की मांग की.

पुलिस ने मामला दर्ज कर सीडीआर और मोबाइल कॉल डिटेल के माध्यम से 2 घंटे में ही किशोर को उसके दोस्त के घर से बरामद कर उसके झूठ की पोल खोल दी. उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया है.

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क्या है पूरा मामला ?

संतकबीर नगर जिले के एक कस्बे में रहने वाला किशोर गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में अपने मामा के यहां रहकर पढ़ाई करता है. गलत दोस्तों की शोहबत में उसे पब और ऑनलाइन गेम की लत लग गई. इसके बाद उसने खौफनाक कदम उठाया.

उसने एआई से अपने अपहरण की फोटो जनरेट की और उसमें दिखाया कि अपहरण करने वालों ने उसकी एक आंख फोड़ दी है. फोटो के बाद उसने एक लाख रुपए फिरौती की मांग करते हुए अपने पिता के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया. फोटो देखकर उसके पिता घबरा गए और यह बात बेटे के मामा यानी अपने साले को बताई.

2 घंटे के अंदर बरामद

किशोर के मामा ने सिकरीगंज थाने में अपहरण और फिरौती की ताहिर दी इसके बाद सकरी हुई पुलिस ने डीआर और सर्विलांस के माध्यम से मोबाइल कॉल डिटेल निकाली और किशोर को 2 घंटे के अंदर ही उसके दोस्त के घर से बरामद कर लिया पूछताछ में उसने पब और ऑनलाइन गेम खेलने की लत की वजह से रुपए की चाहत में अपने पिता को व्हाट्सएप पर आई जेनरेटेड फोटो भेजना और एक लाख रुपए की मांग करने की बात स्वीकार कर ली.

पुलिस के मुताबिक थाना सिकरीगंज क्षेत्रान्तर्गत वादी द्वारा अपने भांजे के घर से निकल कर वापस न आने के संबंध में थाना सिकरीगंज पर सूचना दी गयी एवं भांजे के मोबाइल अपने पिता के मोबाइल पर कुछ फोटो भेजी गई व एक लाख रुपये की मांग की गयी. प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिकरीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर सीडीआर एवं सीसीटीवी की मदद से पुलिस टीमों द्वारा 02 घण्टें के अन्दर बालक को सकुशल बरामद कर परिजन को सुपुर्द किया गया.

ऑनलाइन गेम की लगी थी लत

पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि बालक ऑनलाइन गेम खेलने का आदी हैं, उसके द्वारा ऑनलाइन गेम में पैसा लगाने हेतु स्वयं को अपह्रत बताकर अपने पिता को एआई जनरेटेड फोटो भेजकर पैसे की मांग की गयी थी. पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष सिकरीगंज के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 219/2026 धारा 308(3) भा0न्या0सं0 से संबंधित गुमशुदा बालक को 2 घण्टे बरामद कर उसके परिजनो को सुपुर्द किया गया.

सीओ खजनी दीपांशी राठौर ने बताया कि सिकरीगंज थानाक्षेत्र के रहने वाले वादी शिवम कुमार ने बताया कि उनके भांजे के घर से निकलने के बाद वापस नहीं आने की सूचना दी गई. भांजे के मोबाइल से संत कबीर नगर जिले के धनघटा के व्यापारी पिता के मोबाइल पर कुछ फोटो भेजी गई और वॉट्सएप मेसेज पर 1 लाख रुपए की मांग की गई.

इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर CDR एवं CCTV की मदद से टीमों के द्वारा बालक को मात्र 2 घन्टे में बरामद कर परिवार के सुपुर्द किया गया. पूछताछ में सामने आया कि बालक जो खुद ही ऑनलाइन गेम खेलने का आदी है, उसके द्वारा ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाने के लिए खुद को अपहृत बताकर अपने पिता को एआई जनरेटेड फोटो भेजी गई और 1 लाख रुपए की मांग की गई. किसी और के द्वारा पैसे की मांग नहीं की गई.

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