देहरादून में मेडिकल छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, 10 KM तक बस का पीछा; ड्राइवर से मारपीट

उत्तराखंड में देहरादून से हरिद्वार जा रही मेडिकल कॉलेज की बस का कथित तौर पर एक थार सवार युवकों ने कई किलोमीटर तक पीछा किया और छात्राओं को अश्लील इशारे किए. विरोध करने पर मामला बढ़ गया और आरोपियों ने कॉलेज बस के ड्राइवर के साथ मारपीट कर उसे वाहन से घसीट दिया.

आरोपियों ने करीब 10 किलोमीटर तक पीछा किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. वहीं इस घटना ने कानून- व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: 'फिर से...' आजम को गृह मंत्री बनाने वाले बयान पर सीएम योगी का तंज

क्या है पूरा मामला ?

स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी, जौलीग्रांट की करीब 30 मेडिकल छात्राओं और दो महिला शिक्षकों को लेकर कॉलेज बस हरिद्वार की ओर जा रही थी. आरोप है कि छिद्दरवाला से आगे एक काली थार में सवार दो युवकों ने बस का पीछा करना शुरू कर दिया. दोनों युवक कथित तौर पर बार-बार बस के आगे-पीछे वाहन लगाकर छात्राओं को परेशान कर रहे थे और अश्लील इशारे कर रहे थे. महिला शिक्षक ने जब इस हरकत का विरोध किया तो युवकों ने कथित तौर पर बदसलूकी शुरू कर दी. बस चालक ने भी युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति शांत होने के बजाय और बिगड़ गई.

10 किलोमीटर तक पीछा किया

बताया जा रहा है कि युवकों ने करीब 10 किलोमीटर तक बस का पीछा किया. कभी वे थार को बस के आगे ले आते तो कभी पीछे से बस के करीब पहुंचकर कट मारते. आरोप है कि दोनों युवक शराब के नशे में थे.लगातार पीछा किए जाने और आपत्तिजनक हरकतों से बस में सवार छात्राएं परेशान हो गईं. मामला तब गंभीर हो गया जब मोतीचूर फ्लाईओवर के पास थार को बस के आगे इस तरह रोक दिया गया कि टक्कर की स्थिति बन गई.

बस चालक ने दुर्घटना से बचने के लिए वाहन रोका और थार सवार युवकों को समझाने के लिए नीचे उतरा. इसी दौरान महिला शिक्षक ने भी युवकों से छात्राओं को परेशान नहीं करने की बात कही, लेकिन आरोप है कि दोनों युवक भड़क गए और गाली-गलौज करने लगे.

बस चालक के साथ की मारपीट

इसके बाद विवाद हाथापाई तक पहुंच गया. आरोप है कि थार सवार युवकों ने कॉलेज बस के चालक गुरुमुख के साथ मारपीट की और उसे कुछ दूरी तक वाहन के साथ घसीटते हुए ले गए. घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया. भागने के दौरान आरोपियों की थार से एक मारुति सियाज कार को भी टक्कर लगने की बात सामने आई है. घटना के बाद दोनों युवक अपने वाहन समेत मौके से फरार हो गए.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

पूरी घटना के दौरान बस में मौजूद कुछ मेडिकल छात्राओं ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. यही वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. महिला शिक्षक की शिकायत पर रायवाला पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस के सामने अब वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और घटना में उनकी भूमिका की जांच का काम है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक एक आरोपी की पहचान देव चौधरी के रूप में बताई जा रही है, जिसे टिहरी विस्थापित और हरिद्वार निवासी बताया गया है। पुलिस की ओर से मामले की जांच जारी है.

महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल

इस घटना ने देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. खास तौर पर तब, जब आरोप है कि एक निजी वाहन में सवार युवकों ने कई किलोमीटर तक कॉलेज बस का पीछा किया और रास्ते में बार-बार उसे रोकने या ओवरटेक करने की कोशिश की. मामले में पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आरोपियों के खिलाफ कौन-कौन सी धाराओं में कार्रवाई होगी और घटना के दौरान वास्तव में क्या-क्या हुआ था. फिलहाल घायल बस चालक का उपचार चल रहा है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.

यह भी पढ़ें: CM योगी का संभल-अयोध्या पर बड़ा बयान, बोले- ‘बंटे थे, इसलिए कटे थे’