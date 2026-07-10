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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में मानसून का कहर जारी, लखनऊ समेत सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 9 जिलों में स्कूल बंद

UP Weather: यूपी में मानसून का कहर जारी, लखनऊ समेत सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 9 जिलों में स्कूल बंद

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय दिख रहा है. गुरुवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान में कमी आई हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 10 Jul 2026 07:03 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं. गुरुवार को प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में काफी कमी आई और मौसम सुहाना हो गया. मौसम विभाग ने आज 10 जुलाई को भी राजधानी लखनऊ समेत लगभग सभी जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. प्रदेश में सुबह से काले बादल छाए हैं. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आज मेरठ, बागपत समेत प्रदेश के 9 जिलों स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं. 

यूपी मानसून के एक्टिव होने की वजह से लगातार बारिश को दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज मेरठ रामपुर समेत 18 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बदायूं, संभल, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. 

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राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज यहां पर भी सुबह से काले घने बादल छाए हैं. कहीं-कहीं बारिश की बौछारें भी पड़ रही हैं. आज यहां दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इस दौरान जनपद में अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहने का अनुमान हैं वहीं नोएडा-गाजियाबाद में भी बादल छाए हुए हैं. 

बारिश के चलते 9 जिलों में स्कूल बंद

वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को हुई बारिश पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आफ़त बनकर टूटी. बीते 24 घंटों में राज्य के अलग-अलग जिलों से हुए हादसों में 16 लोगों की जान चली गई. कई जगहों पर जलभराव की समस्या पैदा हो गई और घुटनों तक पानी भर गया. बारिश की वजह से लोग दिन भर जाम की समस्या से भी परेशान रहेगा. ख़राब मौसम को देखते हुए प्रशासन की ओर से मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और कासगंज में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. 

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने शुक्रवार को सहारनपुर, मेरठ, शामली, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, हरदोई, कानपुर, औरैया, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, गोंडा, सुल्तानपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया और मऊ में भी भारी बारिश का यलो अलर्ट दिया गया है. 

नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर में आज लगभग सभी जगहों तेज बारिश का अनुमान हैं. जबकि महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर और गाज़ीपुर में आज अनेक जगहों पर बारिश होने का अनुमान है. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 10 Jul 2026 07:03 AM (IST)
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