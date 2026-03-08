हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडWomen's Day पर कर्नल सोफिया कुरैशी ने महिलाओं को किया प्रेरित, 'नारी सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं'

Women's Day पर कर्नल सोफिया कुरैशी ने महिलाओं को किया प्रेरित, 'नारी सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं'

Noida News In Hindi: सैन्य कार्रवाई की कमान संभालने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि महिलाएं केवल परिवार और समाज की शक्ति नहीं हैं, बल्कि देश की सुरक्षा और सम्मान की भी मजबूत आधारशिला हैं.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 08 Mar 2026 09:44 PM (IST)
Preferred Sources

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नोएडा के बायोडायवर्सिटी पार्क में फेलिक्स अस्पताल की तरफ से आयोजित नारी शक्ति महोत्सव में कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई. ऑपरेशन सिंदूर में सैन्य कार्रवाई की कमान संभालने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि महिलाएं केवल परिवार और समाज की शक्ति नहीं हैं, बल्कि देश की सुरक्षा और सम्मान की भी मजबूत आधारशिला हैं. अवसर मिलने पर महिलाएं किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है. नारी सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति का मार्ग है.

नारी शक्ति महोत्सव के दौरान रक्षामंत्री के निजी सचिव अमित किशोर ने कहा कि महिलाएं आज हर चुनौती को स्वीकार कर अपनी क्षमता और नेतृत्व का परिचय दे रही हैं. ऐसे आयोजन न केवल महिलाओं को मंच प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच और समानता का संदेश भी देते हैं. मुख्य अतिथि नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना किसी भी समाज का संतुलित विकास संभव नहीं है. आज महिलाएं प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, खेल और उद्यमिता सहित हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

महिलाओं को लेकर सजग पुलिस

एडीसीपी ट्विंकल जैन ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा समाज और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है. पुलिस विभाग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार संवेदनशील और सक्रिय है. मिशन शक्ति जैसे अभियान महिलाओं को जागरूक और आत्मविश्वासी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इस मौके पर शिक्षा, मीडिया और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी अंकिता राज, सीमा गुप्ता, स्नेहा राय, प्रमिला दीक्षित, सुचेरिता कुकरेती, एलीना दयाल, सुप्रिया द्विवेदी, नेहा रघुवंशी और डॉ. रचना राय को सम्मानित किया गया.

वॉक में शामिल हुईं महिलाएं

नारी शक्ति महोत्सव के दौरान पार्क में जुम्बा सेशन, हेल्थ टॉक, कपल वॉक, फन एक्टिविटीज और अवॉर्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया. प्रतिभागियों ने सिंगिंग, डांसिंग, शायरी, पुश-अप्स सहित कई रचनात्मक और फिटनेस आधारित प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. गुलाबी एथनिक ड्रेस कोड में शामिल हज़ारो महिलाओं ने उत्साह के साथ इस वॉक में भाग लिया और महिला एकता तथा सशक्तिकरण का संदेश दिया.

स्कूटी व पैदल रैली का किया गया आयोजन

नोएडा पुलिस की तरफ से महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति के तहत स्कूटी एवं पैदल रैली का आयोजन किया गया. रैली का नेतृत्व एडीसीपी मनीषा सिंह ने किया. नोएडा स्टेडियम से शुरू हुई रैली में बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारी एवं महिला कर्मचारियों ने हिस्सा लिया. मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया.

साथ ही पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरुक किया. इस दौरान डायल-112, महिला हेल्पलाइन नंबर-1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर-1076, साइबर-1930, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर-1098, वन स्टॉप सेंटर नंबर-181 के बारे में भी जानकारी दी गई. साथ ही परेशानी होने पर पुलिस की मदद लेने के लिए प्रेरित किया गया.

विकास भवन में महिलाओं को किया गया सम्मानित

विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य और समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया. साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को भी उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मान प्रदान किया गया. मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि महिलाओं का समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है. हर क्षेत्र में वह अपनी प्रतिभा और समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

कम्युनिटी फिटनेस रन का किया गया आयोजन

सेक्टर-32 स्थित भूटानी ग्रुप की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन्स डे रन का आयोजन किया गया. जिसमें 550 से महिलाएं, युवा और फिटनेस प्रेमियों ने हिस्सा लिया. भाजपा के जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. उन्होंने सभी से अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं.

विमेन राइडर्स बाइकथॉन का किया गया आयोजन

नोएडा के फोर्टिस अस्पताल की तरफ से विमेन राइडर्स बाइकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें एंजेल्स एंड रोडस्टर्स ग्रुप की करीब 100 महिला राइडर्स ने हिस्सा लिया. लगभग आठ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बाइकथॉन अस्पताल में आकर समाप्त हुई. इसका उद्देश्य उन महिलाओं के हौंसलों को बढ़ाना था, जिन्होंने बाधाओं को पार कर अपने शौक पूरे करने का प्रयास किया है.

महिला दिवस उत्सव एवं रंग पंचमी मिलन का किया गय आयोजन

ग्रेनो वेस्ट स्थित आरडी सिंह फार्म हाउस में महिला दिवस के अवसर पर मातृशक्ति एवं दुर्गावाहिनी और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से महिला दिवस उत्सव एवं रंग पंचमी मिलन का आयोजन किया. कार्यक्रम में दुर्गा वाहिनी संयोजिका नेहा, जिला उपाध्यक्ष मातृ शक्ति मोहित गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम में विभिन्न सोसायटियों और ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 100 महिलाओं ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसरख में कार्यरत स्टाफ नर्स सुमन लता, रेणुका और अंशु चौधरी को सम्मानित किया.

Published at : 08 Mar 2026 09:44 PM (IST)
International Womens Day UP NEWS NOIDA NEWS
Embed widget