हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडLucknow News: 'मौलाना को अटल चौक पर फांसी दो', CM योगी की मां के लिए विवादित टिप्पणी मामले पर लगे पोस्टर

Lucknow News: 'मौलाना को अटल चौक पर फांसी दो', CM योगी की मां के लिए विवादित टिप्पणी मामले पर लगे पोस्टर

Lucknow News In Hindi: लखनऊ में मौलाना अब्दुल्ला सलीम की कथित विवादित टिप्पणी के बाद हजरतगंज में होर्डिंग लगाए गए. होर्डिंग में लिखा गया 'मौलाना को अटल चौक पर फांसी दी जाए'.

By : विवेक राय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 08 Mar 2026 09:40 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया है. लखनऊ के हजरतगंज में होर्डिंग लगाई गई है जिसमें मौलाना अब्दुल्ला सलीम को अटल चौक पर ही फांसी देने की बात लिखी गई है.

बता दें कि 7 मार्च को मौलाना के बयान के विरोध में राजधानी में प्रदर्शन हुआ और अटल चौराहा पर युवाओं ने मौलाना का पुतला फूंकते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की. मामला सोशल मीडिया पर बयान वायरल होने के बाद तूल पकड़ गया है.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर कथित विवादित टिप्पणी की. इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है. कई लोगों ने इस बयान को अपमानजनक बताते हुए कार्रवाई की मांग की है.

वायरल वीडियो और बयान को कई संगठनों और लोगों ने मुख्यमंत्री की मां का अपमान बताते हुए विरोध दर्ज कराया. इसी विवाद के बाद राजधानी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई और प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से कठोर कदम उठाने की मांग की.

लखनऊ में विरोध प्रदर्शन और होर्डिंग

विवाद बढ़ने के बाद राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में कई स्थानों पर विरोध स्वरूप होर्डिंग भी लगाए गए. इन होर्डिंग्स में लिखा गया कि "योगी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदू समाज". साथ ही कुछ पोस्टरों में यह भी लिखा गया कि "मौलाना को अटल चौक पर फांसी दी जाए". इन पोस्टरों के सामने आने के बाद शहर में यह मुद्दा और चर्चा में आ गया. 7 मार्च को लखनऊ के अटल चौराहा पर युवाओं ने एकत्र होकर मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका. 

और पढ़ें
Published at : 08 Mar 2026 09:40 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'मौलाना को अटल चौक पर फांसी दो', CM योगी की मां के लिए विवादित टिप्पणी मामले पर लगे पोस्टर
लखनऊ: 'मौलाना को अटल चौक पर फांसी दो', CM योगी की मां के लिए विवादित टिप्पणी मामले पर लगे पोस्टर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटियों को डरने की जरूरत नहीं', अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति के नाम CM योगी की पाती
'बेटियों को डरने की जरूरत नहीं', अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति के नाम CM योगी की पाती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pilibhit News: पीलीभीत में युवक को जहरीले सांप ने काटा, डिब्बे में बंद कर अस्पताल लेकर पहुंचा छोटा भाई
पीलीभीत में युवक को जहरीले सांप ने काटा, डिब्बे में बंद कर अस्पताल लेकर पहुंचा छोटा भाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर केस कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला, ट्रेन के टॉयलेट में बंद होकर बचाई जान
शंकराचार्य पर केस कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला, ट्रेन के टॉयलेट में बंद होकर बचाई जान
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
विश्व
US-Israel Attack Iran: 'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
IND VS NZ FINAL: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
बॉलीवुड
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
इंडिया
स्पेशल कंट्रोल रूम, एडवाइजरी और जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
कंट्रोल रूम, जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
हेल्थ
नाखून बता सकते हैं सेहत का राज, आयरन की कमी से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक देते हैं ये संकेत
नाखून बता सकते हैं सेहत का राज, आयरन की कमी से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक देते हैं ये संकेत
एग्रीकल्चर
घर की बालकनी में उगाएं लाल-लाल चुकंदर, जानें आसान तरीका
घर की बालकनी में उगाएं लाल-लाल चुकंदर, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget