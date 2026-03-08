उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया है. लखनऊ के हजरतगंज में होर्डिंग लगाई गई है जिसमें मौलाना अब्दुल्ला सलीम को अटल चौक पर ही फांसी देने की बात लिखी गई है.

बता दें कि 7 मार्च को मौलाना के बयान के विरोध में राजधानी में प्रदर्शन हुआ और अटल चौराहा पर युवाओं ने मौलाना का पुतला फूंकते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की. मामला सोशल मीडिया पर बयान वायरल होने के बाद तूल पकड़ गया है.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर कथित विवादित टिप्पणी की. इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है. कई लोगों ने इस बयान को अपमानजनक बताते हुए कार्रवाई की मांग की है.

वायरल वीडियो और बयान को कई संगठनों और लोगों ने मुख्यमंत्री की मां का अपमान बताते हुए विरोध दर्ज कराया. इसी विवाद के बाद राजधानी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई और प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से कठोर कदम उठाने की मांग की.

लखनऊ में विरोध प्रदर्शन और होर्डिंग

विवाद बढ़ने के बाद राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में कई स्थानों पर विरोध स्वरूप होर्डिंग भी लगाए गए. इन होर्डिंग्स में लिखा गया कि "योगी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदू समाज". साथ ही कुछ पोस्टरों में यह भी लिखा गया कि "मौलाना को अटल चौक पर फांसी दी जाए". इन पोस्टरों के सामने आने के बाद शहर में यह मुद्दा और चर्चा में आ गया. 7 मार्च को लखनऊ के अटल चौराहा पर युवाओं ने एकत्र होकर मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका.