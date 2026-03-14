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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP School Exam 2026: यूपी के 18 जिलों में 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा में बदलाव, अब इस दिन होंगे एग्जाम

UP School Exam 2026: यूपी के 18 जिलों में 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा में बदलाव, अब इस दिन होंगे एग्जाम

UP News: यूपी के 18 जिलों आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मीरजापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी में ये बदलाव हुआ है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 14 Mar 2026 11:13 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में चल रही पांचवीं और आठवीं कक्षाओं की परीक्षाओं से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आई हैं. जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 18 जिलों में इन परीक्षाओं की तारीखों में आंशिक तौर पर बदलाव किया गया है. बेसिक शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिए है. इन कक्षाओं के कुछ विषयों के पेपर अब 24 मार्च को कराया जाएगा.  

यूपी के जिन जिलों में 5वीं और 8वीं कक्षाओं की परीक्षा की तारीखें बदली है वो जिला मुख्यालय वाले जिले है. इनमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मीरजापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी शामिल हैं. 

18 जिलों में इस दिन होगी परीक्षा

पहले जारी कार्यक्रम के मुताबिक इन जिलों में पहले कक्षा पांच की गणित की परीक्षा 17 मार्च और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 18 मार्च को होनी थी. वहीं आठवी कक्षा के गणित की परीक्षा 17 मार्च और साइंस का पेपर 20 मार्च को कराया जाना था लेकिन अब इन विषयों का पेपर 24 मार्च को दो पालियों में कराया जाएगा ताकि इसे व्यवस्थित तरीके से कराया जा सके.

इन 18 जिलों के अलावा प्रदेश के बाकी हिस्सों में पहले से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक ही परीक्षा संपन्न कराई जाएगी. बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने इससे संबंधित आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. जिसके बाद विभाग द्वारा बदली तारीखों के मुताबिक़ तैयारी शुरू कर दी गई है. 

जानें क्यों हुआ परीक्षा की तारीखों में बदलाव

परीक्षा की तारीखों को लेकर किए गए बदलाव को शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे बेहतर ढंग से परीक्षाएं कराई जा सकेंगी. विभाग का तर्क है कि इन जिलों में परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से व्यवस्थागत कारणों से तारीखों में संशोधन किया गया है ताकि छात्रों को किसी तरह के असुविधाओं का सामना न करना पड़े. 

शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों में समय से पहले ही शिक्षकों, छात्रों और तमाम संबंधित स्टाफ़ को इस बदलाव की सूचना देने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि समय रहते तमाम तैयारियां की जा सकें. 

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Published at : 14 Mar 2026 11:13 AM (IST)
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