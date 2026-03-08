हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAmroha News: बीमे की रकम के लालच में 5 साल के मासूम का अपहरण, 6 घंटे में सकुशल बरामद

Amroha News: बीमे की रकम के लालच में 5 साल के मासूम का अपहरण, 6 घंटे में सकुशल बरामद

Amroha News In Hindi: दादा के साथ खेत पर गए पोते को आरोपी धोखे से ले गया और बिजनौर के नूरपुर पहुंचकर फिरौती मांगी. जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गए.पुलिस ने नूरपुर से बरामद कर लिया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 08 Mar 2026 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रिश्तों को शर्मसार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां रिश्ते के भाई ने बीमे की रकम के लालच में पांच साल के मासूम का अपहरण कर लिया. शनिवार को दादा के साथ खेत पर गए पोते को आरोपी धोखे से ले गया और बिजनौर के नूरपुर पहुंचकर फिरौती मांगी. जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गए. क्यूंकि कुछ दिनों पहले ही बच्चे के पिता की हादसे में मौत हो चुकी थी.

मामले की जानकारी पुलिस को दी गयी, जिस पर एसपी अमरोहा अमित आनंद खुद एक्टिव हो गए आयर कई पुलिस टीमों को लगाकर महज छह घंटे में ही बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया. और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी लवीश रिश्ते में मासूम का भाई लगता है. बताया जा रहा है कि बच्चे के पिता की मौत कुछ समय पहले सड़क हादसे में हो गई थी, जिसके बाद बीमा की रकम परिवार के खाते में आई थी. इस बात की जानकारी लवीश को थी और इसी लालच में उसने अपने दो साथियों आकाश और धर्मेन्द्र के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रच डाली.
मासूम अपने दादा के साथ खेत पर गया था. इसी दौरान आरोपी उसे बहाने से अपने साथ ले गया और बाइक से बिजनौर जिले के नूरपुर पहुंच गया. इसके बाद आरोपियों ने परिजनों को फोन कर 12 लाख रुपये की फिरौती मांगने की योजना बनाई.

एसपी की सतर्कता काम आई

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई. एसपी की मौजूदगी में कई टीमों को तुरंत लगाया गया और लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस ने बच्चे को नूरपुर से सकुशल बरामद कर लिया. साथ ही लवीश, आकाश और धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया. अपहरण की हुई घटना के बाद एसपी अमरोहा अमित कुमार आनंद नौगामा सादात थाने में पहुंच कर लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, आरोपियों के पकड़े जाने तक लगातार थाने में बैठकर घटना की मूवमेंट लेते रहे. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें जेल भेज दिया है. वहीं बच्चे के सकुशल मिलने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली है.

और पढ़ें
Published at : 08 Mar 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Kidnapping Case UP NEWS Amroha News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Amroha News: बीमे की रकम के लालच में 5 साल के मासूम का अपहरण, 6 घंटे में सकुशल बरामद
अमरोहा: बीमे की रकम के लालच में 5 साल के मासूम का अपहरण, 6 घंटे में सकुशल बरामद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: 'PM मोदी की सफलता से...', होली मिलन समारोह में BJP सांसद संगीता बलवंत का CM ममता बनर्जी पर हमला
'PM मोदी की सफलता से...', होली मिलन समारोह में BJP सांसद संगीता बलवंत का CM ममता बनर्जी पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामनगरी अयोध्या में टीम इंडिया की जीत के लिए यज्ञ, IND vs NZ फाइनल से पहले विशेष अनुष्ठान
रामनगरी अयोध्या में टीम इंडिया की जीत के लिए यज्ञ, IND vs NZ फाइनल से पहले विशेष अनुष्ठान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: 17वां रोजा मुकम्मल, रमजान का दूसरा अशरा खत्म होने के करीब, तीसरे की तैयारी शुरू
गोरखपुर: 17वां रोजा मुकम्मल, रमजान का दूसरा अशरा खत्म होने के करीब, तीसरे की तैयारी शुरू
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: ईरान से अमेरिका और इजरायल के बीच जंग के 10 Updates | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान का वार एलर्ट! IRGC बोली- '6 महीने तक भीषण जंग लड़ सकते हैं' | Trump | Breaking
Aage Ka Agenda: महायुद्ध में अब तक कितनी तबाही | Iran Israel War | America | Trump | Ashish Singh
Iran Israel War: Iran की Oil Refinery पर Israel ने की बारूदी बौछार.. | War Update | Donald Trump
Iran Israel War: मिडिल ईस्ट युद्ध में नया मोर्चा, लड़ाई में उतरे कुर्द | Donald Trump | War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन, PM मोदी ने तीन नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला
दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन, PM मोदी ने तीन नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला
पंजाब
Punjab Budget 2026: पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, मान सरकार ने पेश किया 2.60 करोड़ का बजट
पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, मान सरकार ने पेश किया 2.60 करोड़ का बजट
क्रिकेट
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
भोजपुरी सिनेमा
'आपके बिना अधूरा हूं..' पत्नी की डेथ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुए पवन सिंह, पोस्ट शेयर कर जाहिर किया दुख
पत्नी की डेथ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुए पवन सिंह, पोस्ट शेयर कर जाहिर किया दुख
विश्व
ईरान में खुल सकता है नया मोर्चा? कुर्द बलों की गतिविधियों से बढ़ी हलचल, जानें कौन हैं कुर्द?
ईरान में खुल सकता है नया मोर्चा? कुर्द बलों की गतिविधियों से बढ़ी हलचल, जानें कौन हैं कुर्द?
इंडिया
West Bengal: राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
ऑटो
पाकिस्तान में अब कार चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल, जानें कितने बढ़े दाम?
पाकिस्तान में अब कार चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल
यूटिलिटी
राशन कार्ड में ई-केवाईसी कैसे करें, यहां देखें आसान तरीका; नहीं तो रुक जाएगा अनाज
राशन कार्ड में ई-केवाईसी कैसे करें, यहां देखें आसान तरीका; नहीं तो रुक जाएगा अनाज
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget