हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMathura News: सनराइजर्स के पाकिस्तानी खिलाड़ी खरीदने पर भड़के संत, PM मोदी को लिखा पत्र

Mathura News: सनराइजर्स के पाकिस्तानी खिलाड़ी खरीदने पर भड़के संत, PM मोदी को लिखा पत्र

Mathura News In Hindi: फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश और पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर खेलने नहीं देंगे.

By : अनिल सारस्वत | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 14 Mar 2026 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा पाकिस्तानी क्रिकेटर खरीदने पर संतों में उबाल दिख रहा है. इस बीच फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने कहा है कि काव्या मारन को पाकिस्तान भेज दिया जाए. बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद ने पाकिस्तानी क्रिकेटर अबरार अहमद को करोड़ों रुपये खरीदा था. इसके तुरंत बाद ही विरोध शुरू हो गया था. वहीं सनराइज़र्स हैदराबाद को बैन करने की भी मांग उठ गई है.

फलाहारी महाराज ने जताया विरोध

फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से दौलत और शौहरत कमाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि काव्या मारन का पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए दिल धड़कता है.

फलाहारी महाराज ने आगे कहा कि पाकिस्तानी आतंकी हिंदुस्तान में निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं. जिसकी वजह से भारतीय सेना बॉर्डर पर अरबों रुपए का गोला बारूद फूंकती है. वहीं पाकिस्तानी आतंकी धर्म पूछकर हत्या करते हैं. फलाहारी महाराज ने मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तान समर्थकों की लिस्ट बनाकर उनको बॉर्डर पार भेज दिया जाए.

सनराइजर्स हैदराबाद ने अबरार अहमद को खरीदा

सनराइजर्स लीड्स ने बृहस्पतिवार को ‘द हंड्रेड’ खिलाड़ी नीलामी के दौरान स्पिनर अबरार अहमद को खरीदा जिससे वह टूर्नामेंट में किसी भारतीय के मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी द्वारा करार किए जाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए.  

ट्रेंट रॉकेट्स के साथ बोली लगाने की होड़ के बाद सनराइजर्स ने अबरार अहमद की सेवाएं लेने के लिए 1 लाख 90 हजार पाउंड (लगभग 2.34 करोड़ रुपये) दिए. बता दें कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी ने 2009 से दोनों पड़ोसी देशों के बीच खराब राजनयिक रिश्तों के कारण उनसे कोई अनुबंध नहीं किया है.

अबरार के खरीदे जाने के बाद देशभर में बवाल मच गया. एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदे जाने के लिए काव्या मारन और सनराइजर्स हैदराबाद का जमकर विरोध शुरू हो गया है. अब इस विरोध में संत समाज भी कूद पड़ा है. इस कदम से सभी में आक्रोश देखा जा रहा है. 

ये भी पढ़ें: Kashiram Jayanti: राष्ट्रपति बन सकते थे कांशीराम, इसलिए ठुकराया पद, आज भी होती है इस बात की चर्चा

और पढ़ें
Published at : 14 Mar 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Mathura News Pakistan UP NEWS SunRisers Hyderabad INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mathura News: सनराइजर्स के पाकिस्तानी खिलाड़ी खरीदने पर भड़के संत, PM मोदी को लिखा पत्र
मथुरा: सनराइजर्स के पाकिस्तानी खिलाड़ी खरीदने पर भड़के संत, PM मोदी को लिखा पत्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
LPG Crisis Live: गैस की किल्लत से तवा रोटी को तरसते लोग, छत्तीसगढ़ में 741 सिलेंडर जब्त, गांवों में 45 दिन बाद होगी बुकिंग
Live: गैस की किल्लत से तवा रोटी को तरसते लोग, छत्तीसगढ़ में 741 सिलेंडर जब्त, गांवों में 45 दिन बाद होगी बुकिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida News: बंद घरों में चोरी करने वाली गैंग का खुलासा, 10 लाख रुपये से ज्यादा के जेवर बरामद
ग्रेटर नोएडा: बंद घरों में चोरी करने वाली गैंग का खुलासा, 10 लाख रुपये से ज्यादा के जेवर बरामद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Fatehpur News: सपा नेता हाजी रजा पर केस दर्ज, गवाह से मारपीट और धमकी देने के आरोप में 8 नामजद
फतेहपुर: सपा नेता हाजी रजा पर केस दर्ज, गवाह से मारपीट और धमकी देने के आरोप में 8 नामजद
Advertisement

वीडियोज

Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: US -ईरान युद्ध तेज, ट्रंप बोले—ईरान कर सकता है सरेंडर | Iran Israel War | abp News
ABP Report: जंग के बीच ईरान के लगातार हमले, मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव | Iran Israel War | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कहां है खर्ग आईलैंड, जिस पर हमले का ट्रंप ने किया दावा, क्यों कहा जाता है इसे ईरान का दिल, जानें सब कुछ
कहां है खर्ग आईलैंड, जिस पर हमले का ट्रंप ने किया दावा, क्यों कहा जाता है इसे ईरान का दिल
महाराष्ट्र
Maharashtra News: धर्म स्वतंत्रता बिल महाराष्ट्र विधानसभा में पेश, जबरन शादी करने पर 7 साल की होगी जेल
धर्म स्वतंत्रता बिल महाराष्ट्र विधानसभा में पेश, जबरन शादी करने पर 7 साल की होगी जेल
विश्व
खर्ग द्वीप दहला! ट्रंप का दावा- ईरान के सभी सैन्य ठिकाने मिटाए, जारी किया वीडियो
खर्ग द्वीप दहला! ट्रंप का दावा- ईरान के सभी सैन्य ठिकाने मिटाए, जारी किया वीडियो
स्पोर्ट्स
रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी
रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच खाड़ी मुल्कों के नागरिकों के लिए भारत ने फैलाईं बाहें, 30 दिनों तक बड़ी छूट, जुर्माना नहीं'
ईरान-इजरायल जंग के बीच खाड़ी मुल्कों के नागरिकों के लिए भारत ने फैलाईं बाहें, 30 दिनों तक बड़ी छूट, जुर्माना नहीं'
तमिल सिनेमा
Ustad Bhagat Singh First Review Out: आ गया 'उस्ताद भगत सिंह' का पहला रिव्यू, ‘पैसा वसूल है’ पवन कल्याण की फिल्म
आ गया 'उस्ताद भगत सिंह' का पहला रिव्यू, ‘पैसा वसूल है’ पवन कल्याण की फिल्म
जनरल नॉलेज
Ship Fuel: बड़े जहाजों में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल, जानें आम फ्यूल से कितना होता है यह अलग
बड़े जहाजों में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल, जानें आम फ्यूल से कितना होता है यह अलग
ऑटो
Audi SQ8 की बुकिंग शुरू, इस दिन भारत में लॉन्च होगी ये लग्जरी SUV, जानें क्या होगा खास
Audi SQ8 की बुकिंग शुरू, इस दिन भारत में लॉन्च होगी ये लग्जरी SUV, जानें क्या होगा खास
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget