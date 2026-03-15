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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडLPG संकट: 'मेरे नाम पर कोई और ले जा रहा सिलेंडर', फोन पर आया डिलीवर का मैसेज लेकिन नहीं मिली गैस!

LPG संकट: 'मेरे नाम पर कोई और ले जा रहा सिलेंडर', फोन पर आया डिलीवर का मैसेज लेकिन नहीं मिली गैस!

Noida News in Hindi: प्रदर्शन में शामिल हुए कई लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने एक सप्ताह पहले ही सिलेंडर बुक किए थे, जिसका रिसीविंग मैसेज भी उन्हें मिला लेकिन, सिलेंडर नहीं मिल पाया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 15 Mar 2026 11:59 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी एलपीजी की कमी का असर देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को नोएडा सेक्टर 4 के लोगों ने रसोई गैस की कमी के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें न केवल गैस समय से मिल पा रही बल्कि सिलेंडर डिलीवरी के मैसेज भी मिल रहे हैं जबकि उन्हें सिलेंडर मिला तक नहीं. 

रसोई गैस को लेकर प्रदर्शनकारियों में ज़्यादातर वो लोग शामिल थे जो यहां की फैक्ट्रियों में काम करते हैं और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों, बिहार और दिल्ली से आकर बसे हुए हैं. इस दौरान उन्होंने गैस एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जताई.

गैस की कमी से परेशान लोगों को प्रदर्शन

प्रदर्शन में शामिल हुए कई लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने एक सप्ताह पहले ही सिलेंडर बुक किए थे, जिसका रिसीविंग मैसेज भी उन्हें मिला लेकिन, सिलेंडर नहीं मिल पाया जबकि उनके मोबाइल में सिलेंडर डिलीवरी का मैसेज भी आ गया. सेक्टर दो में रहने वाले अरमिंदर ने कहा कि मुझे 10 मार्च को फ़ोन पर गैस सिलेंडर मिलने का मैसेज आया और अब मैं 25 दिन बाद ही गैस बुक कर सकता हूं लेकिन मुझे कोई सिलेंडर नहीं मिला है. 

इसी तरह सेक्टर 12 में रहने वाले अशोक शर्मा ने कहा कि मेरा सिलेंडर चार दिन पहले आ जाना चाहिए लेकिन मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा हूं. हम चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे. हम कोई बड़ी चीज नहीं माँग रहे हमारा कहना कि कि अगर अगर मेरे गैस सिलेंडर को मैंने नहीं लिया है तो फिर कौन ले गया है? 

अंग्रेजी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गैस एजेंसी के मालिकों ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है. गैस एजेंसी के प्रबंधक संजीव शर्मा ने कहा कि जिन्होंने गैस सिलेंडर बुक किए हैं उन्हें डिलीवर कर दिया जाएगा. गैस की कमी नहीं है. लोगों को धैर्य बनाए रखना चाहिए. 

वहीं दूसरी तरफ़ एजेंसी के सामने कुछ सिलेंडर को लेकर लोगों की कतारें बढ़ती जा रही है. एक महिला रानी कुमारी ने बुकिंग स्लिप दिखाते हुए बताया कि वो सुबह तड़के ही सिलेंडर लेने यहां पहुंच गई थी, उसे बताया गया था कि साढ़े सात बजे गाड़ी आ जाएगी लेकिन दोपहर 12.30 बजे तक कोई गाड़ी नहीं आई है. गैस नहीं होने की वजह से लोगों का खासी दिक्कतें हो रही हैं.  

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Published at : 15 Mar 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
UP NEWS NOIDA NEWS LPG Crises
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