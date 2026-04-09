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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGhaziabad News: गाजियाबाद में16वीं मंजिल से गिरी छात्रा का CCTV आया सामने, परिजनों का रेप का आरोप निकला गलत

Ghaziabad News: गाजियाबाद में16वीं मंजिल से गिरी छात्रा का CCTV आया सामने, परिजनों का रेप का आरोप निकला गलत

Indirapuram News In Hindi: गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 16वीं मंजिल से गिरकर हुई युवती की मौत के मामले में सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अहम खुलासे हुए हैं.

By : विपिन तोमर | Updated at : 09 Apr 2026 04:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित थाना इंदिरापुरम क्षेत्र की जयपुरिया सनराइज सोसायटी में मंगलवार () को 16वीं मंजिल से गिरकर हुई 18 वर्षीय युवती की मौत के मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है. इस दर्दनाक घटना से जुड़े तीन नए सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सामने आए हैं, जिन्होंने मामले की पूरी तस्वीर साफ कर दी है. इन फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट के सामने आने के बाद मृतका के परिजनों द्वारा लगाए गए दुष्कर्म और हत्या के गंभीर आरोप लगभग निराधार साबित हो गए हैं.

सामने आए सीसीटीवी फुटेज में युवती घटना के वक्त बिल्कुल अकेली नजर आ रही है. फुटेज के अनुसार, मंगलवार तड़के करीब 5:53 बजे युवती सोसायटी की लिफ्ट में दाखिल होती है और ऊपर जाकर बाहर निकलती है. इसके चंद मिनटों बाद, ठीक 5:57 बजे उसके ऊंचाई से नीचे गिरने का खौफनाक मंजर भी कैमरे में कैद हुआ है. फुटेज में उसके आस-पास कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी ने उसे धक्का नहीं दिया था और वह पूरी तरह अकेली थी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला सच

घटना के तुरंत बाद मृतका के परिवार वालों ने भारी रोष जताते हुए आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ पहले दुष्कर्म किया गया है और फिर सच्चाई छिपाने के लिए उसे 16वीं मंजिल से नीचे फेंक कर उसकी हत्या कर दी गई. हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने मामले को साफ करते हुए बताया है कि शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है. इस रिपोर्ट में किसी भी तरह के दुष्कर्म, शारीरिक शोषण या जोर-जबरदस्ती की कोई पुष्टि नहीं हुई है.

पिता के साथ सोसायटी आई थी छात्रा

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि 18 वर्षीय मृतका ने हाल ही में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं दी थीं. उसके पिता इसी सोसायटी के बेसमेंट में रहने वाले लोगों की गाड़ियां साफ करने का काम करते हैं. युवती अक्सर अपने पिता के साथ काम पर आती थी और मंगलवार सुबह भी वह अपने पिता के साथ ही सोसायटी पहुंची थी.

सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अब यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर 12वीं कक्षा की इस छात्रा ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम क्यों उठाया. इसके पीछे परीक्षा का तनाव, पारिवारिक कारण या कोई और वजह थी, पुलिस सभी पहलुओं से मामले की तफ्तीश कर रही है.

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Published at : 09 Apr 2026 04:32 PM (IST)
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