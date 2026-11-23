वाराणसी में इस बार 24 नवंबर को मनाए जाने वाले देव दीपावली को लेकर गंगा घाट की समितियां, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन द्वारा वृहद स्तर पर तैयारी पूरी की जा रही है. एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार. इस बार वाराणसी के 51 गंगा घाट पर आरती की जाएगी. इससे पहले निर्धारित घाट पर ही यह आरती की जाती रही है.

पहली बार संध्या काल में 51 घाट पर आरती होगी, सभी घाटों पर 11 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे. वहीं, देव दीपावली पर आयोजन को लेकर 10 लाख से अधिक पर्यटकों के आने की भी संभावना है ,जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

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सभी घाटों को दियो से सजाया जाएगा

एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार, 24 नवंबर को वाराणसी के गंगा घाट पर मनाए जाने वाली देव दीपावली के दिन 11 लाख दिए जलाए जाएंगे. सबसे प्रमुख पहली बार वाराणसी में 51 घाट पर एक संध्याकाल में आरती होगी. गंगा के दोनों तरफ दिए जलाए जाएंगे. ग्रीन क्रैकर शो, लेजर शो और 2100 ड्रोन की मदद से अलग-अलग आकृतियां भी काशी के आसमान में उकेरी जाएंगी. वाराणसी शहरी क्षेत्र के ज्यादातर होटल देव दीपावली के लिए बुक हो चुके हैं. इसके अलावा बड़े नाव की बुकिंग भी लाखों रुपए में की गई है.

वाराणसी के कुछ प्रमुख घाट देव दीपावली के दौरान आकर्षण का केंद्र रहेंगे, जिसमें ललिता घाट, चेत सिंह घाट, नमो घाट, दशास्वमेध घाट, अस्सी घाट, और पंचगंगा घाट होंगे. इससे पहले 1985 में देव दीपावली की शुरुआत वाराणसी के छह घाट से हुई थी और आज सभी गंगा घाट पर इसका आयोजन होता है.

प्रशासन ने तैयारी में झोंकी ताकत

वाराणसी जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन पर्यटन विभाग की तरफ से काशी के देव दीपावली आयोजन के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है. प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से गंगा घाट का स्थलीय निरीक्षण किया गया. साफ सफाई, दीपोत्सव आयोजन और पर्यटकों की सुरक्षा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. अतिरिक्त फोर्स और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हर एक पॉइंट पर पैनी नजर रखी जाएगी.

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