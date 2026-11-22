भारत में गर्मी बढ़ने के साथ आने वाले सालों में एयर कंडीशनर (AC) की मांग भी तेजी से बढ़ सकती है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2026 रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 10 साल में भारत के घरों में करीब 20 करोड़ नए AC लगाए जा सकते हैं. इससे देश में बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ेगी और भारत दुनिया में ऊर्जा की बढ़ती मांग का एक बड़ा कारण बनेगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया की हिस्सेदारी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले AC की कुल संख्या में बढ़कर 2035 तक 20% हो सकती है. फिलहाल यह 10% से भी कम है. भारत और इंडोनेशिया में पांच में से एक से भी कम घरों में AC है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका में करीब 90% घरों में कम से कम एक AC मौजूद है.

भारत में तेजी से बढ़ेगी बिजली की मांग

IEA का अनुमान के मुताबिक, मौजूदा नीतियों के आधार पर भारत में बिजली की मांग अगले 10 साल तक हर साल करीब 6% बढ़ सकती है. यह किसी भी बड़े क्षेत्र के मुकाबले सबसे तेज वृद्धि होगी. वहीं, देश की कुल ऊर्जा की मांग सालाना 2.5% बढ़ने की उम्मीद है.

गर्मी बढ़ी तो क्या बिजली की खपत और बढ़ेगी?

रिपोर्ट में लंबे और ज्यादा गर्मी वाले मौसम का असर भी बताया गया है. ऐसे हालात में AC की खरीद और इस्तेमाल दोनों बढ़ सकते हैं. ऐसे में कूलिंग के लिए बिजली की मांग सामान्य अनुमान से करीब 40% यानी 700 टेरावॉट-घंटे ज्यादा हो सकती है. इससे बिजली की सबसे ज्यादा मांग वाले समय यानी पीक डिमांड पर दबाव बढ़ेगा.

2035 तक बढ़ेगा बिजली उत्पादन

भारत ने 2025 में करीब 2,114 टेरावॉट-घंटे बिजली का उत्पादन किया था. IEA के अनुमान के मुताबिक, 2035 तक यह बढ़कर 3,585 टेरावॉट-घंटे हो सकता है. इसमें 51% बिजली गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आने की उम्मीद है. हालांकि, बिजली उत्पादन में कोयले की भूमिका भी अहम रहेगी.

AC के अलावा भी बढ़ेगी ऊर्जा की जरूरत

AC के अलावा देश में वाहनों की संख्या, इमारतों के निर्माण और स्टील-सीमेंट उत्पादन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2035 तक भारत में ऊर्जा क्षेत्र का निवेश 2025 के मुकाबले 85% बढ़ सकता है. यानी इससे ऊर्जा की मांग के साथ बिजली उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने की जरूरत भी सामने आएगी.

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