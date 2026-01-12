'PDA के रियल क्रिएटर पीएम मोदी', रवि किशन ने ठाकरे बंधुओं और ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना

भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी नेता को अपशब्द कहे जाने और बिहार के लोगों के खिलाफ फिर जहर उगले जाने पर कहा कि जब भी इस तरह का बयान आता है, तो यह समझिए कि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हो रही है. मैं महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में स्टार प्रचारक हूं. हम लोग वन साइड विक्ट्री कर रहे हैं. यह दोनों भाई जब से मिले हैं, तब से कड़वे शब्द और मारने की धमकी लगातार आ रही है.

बीजेपी सांसद ने कहा कि कभी किसी गरीब को रास्ते में पकड़ कर मार देते हैं. मगर चिंता न करें, महाराष्ट्र में बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है. सारा भोजपुरिया समाज निश्चिंत रहें. यह छटपटाहट और यह शब्दों की कड़वाहट तभी निकलती है, जब पूरे समाज से यह पता चल जाता है की बीजेपी जीतने जा रही है. रवि किशन ने कहा कि इस बार बीजेपी का मेयर होगा, जो सनातनी विचारधारा रखता होगा.

रवि किशन का ममता पर ईडी से फाइल छीनने पर बयान

रवि किशन ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर कहा कि मैं पहली बार देश में देखा है कि एक मुख्यमंत्री किसी प्राइवेट दफ्तर में जाकर झगड़ने लगीं और ईडी से फाइल लेकर छीन ली. अब ममता जी ने फाइल क्यों छीनीं वह न तो उनके पार्टी का कार्यालय था और न ही उनके परिवार का कार्यालय था. वह एक एजेंसी थी. वहीं एक आदमी जो उनका आईटी सेल चलाता था, वे अधिकारियों को डांटना-फटकारना लगा. इससे पता चलता है कि उस फाइल में क्या हो सकता है. यह किसी बड़ी साजिश का संदेह हो सकता है .

बंगाल में आ रही बीजेपी की सरकार

रवि किशन ने कहा कि बीजेपी की सरकार बंगाल में आ रही है. वे खुद भी प्रचार में जा रहे हैं. वहां पर इस वक्त जो माहौल है वे बंगाल को बचाने वाला माहौल है, वरना बंगाल धू-धूकर जलेगा. इन्हीं लोगों ने बांग्लादेश को मिनी पाकिस्तान बना दिया है, जो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा जहर होगा. मेरे बंगाल में जितने प्रशंसक हैं, उन सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि जाग जाएं यह सही समय है, नहीं तो बहुत धोखा होगा.

यूपी में 2017 का टूटेगा रिकॉर्ड, 2027 में आएंगे योगी

सपा के बयान का जवाब देते हुए सांसद रवि किशन ने कहा कि अभी तो उनके सांसद राम मंदिर दर्शन को गए हैं, अखिलेश भी जाएंगे. यह लोग कुछ भी बोलते रहें, मगर 2027 में योगी जी ही आ रहे हैं और 2017 का रिकॉर्ड भी टूटेगा. मोदी-योगी की डबल इंजन की सरकार बन रही है और मैं जनता की आवाज बता रहा हूं. रवि किशन ने कहा कि वे जनमानस के आदमी हैं, वे जनता के सुपरस्टार हैं और 20 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं. उन्हें जनता की खुशबू और जनता की बातें पता चलती हैं.

PDA के रियल क्रिएटर हैं प्रधानमंत्री- रवि किशन

रवि किशन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में PDA हो चुका है. पीडीए तो वास्तव रूप में मोदी जी मानते हैं, रियल रूप में PDA प्रधानमंत्री जी क्रिएट करते हैं. जिन्होंने 44 वर्षीय नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और यूपी में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. पिछड़ों और वंचितों की आवाज सिर्फ मोदी जी ही सुनते हैं. 65 लाख से ज्‍यादा झूठे वोटर बिहार में मिले हैं. कोलकाता और यहां पर भी दो करोड़ से अधिक आंकड़े आ रहे हैं. इन लोगों की सारी चोरी-डकैती और फ्राडगिरी पकड़ी गई है. वे केंद्र सरकार को धन्‍यवाद देते हैं कि एसआईआर को लेकर आए हैं. अब जो जनता चाहती है, वही सरकार बनेगी.