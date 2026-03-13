हरिद्वार: आवारा सांड ने सड़क किनारे खड़े 75 वर्षीय बुजुर्ग को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHaridwar News: आवारा सांड ने सड़क किनारे खड़े 75 वर्षीय बुजुर्ग को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत

Haridwar News: आवारा सांड ने सड़क किनारे खड़े 75 वर्षीय बुजुर्ग को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत

Haridwar News In Hindi: कनखल थाना क्षेत्र में 75 वर्षीय रामकिशन को पालग सांड ने अचानक टक्कर मार दी, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई. क्षेत्र के लोगों मे घटना को लेकर भारी आक्रोश है.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 13 Mar 2026 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर में आवारा सांड की टक्कर से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान 75 वर्षीय रामकिशन निवासी जगजीतपुर के रूप में हुई है. हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग को सांड ने अचानक मारी टक्कर

पुलिस के अनुसार घटना जगजीतपुर स्थित मांगेराम की पुलिया के पास की है. बीते गुरुवार (12 मार्च) शाम के वक्त बुजुर्ग रामकिशन सड़क किनारे खड़े थे. इसी दौरान पीछे से आए एक सांड ने अचानक उन पर हमला कर दिया और सांड ने बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी. इससे पहले कि वे सम्भल पाते अचानक वे सड़क पर गिर गए. 

अचानक हुए हमले से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने किसी तरह सांड को वहां से भगाया और घायल बुजुर्ग को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. यह घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

घटना से क्षेत्र के लोगों में प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर दिखा आक्रोश

वायरल वीडियो में बुजुर्ग सड़क किनारे खड़े दिखाई दे रहे हैं. तभी पीछे से तेज रफ्तार में आया सांड उन्हें टक्कर मार देता है. इसके बाद बुजुर्ग सड़क पर गिर जाते हैं. घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश भी देखने को मिला. स्थानीय लोगों का आरोप है कि जगजीतपुर इलाके में लंबे समय से आवारा सांड और मवेशियों की समस्या बनी हुई है. कई बार शिकायत करने के बावजूद, इन्हें पकड़ने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है.

सूचना मिलते ही कनखल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच की. कनखल थाना प्रभारी डी.एस रावत ने बताया कि आज परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है. मृतक के परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है.

और पढ़ें

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Read
Published at : 13 Mar 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Haridwar News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Haridwar News: आवारा सांड ने सड़क किनारे खड़े 75 वर्षीय बुजुर्ग को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत
हरिद्वार: आवारा सांड ने सड़क किनारे खड़े 75 वर्षीय बुजुर्ग को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस भर्ती की परीक्षा कल, आज अभ्यर्थियों के लिए आई बड़ी खबर, मिलेंगे एक्स्ट्रा पांच मिनट
UP पुलिस भर्ती की परीक्षा कल, आज अभ्यर्थियों के लिए आई बड़ी खबर, मिलेंगे एक्स्ट्रा पांच मिनट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अखिलेश, मायावती को पीछे छोड़ UP में इस मुद्दे पर कांग्रेस निकली आगे, लखनऊ में कर दी बड़ी मांग
अखिलेश, मायावती को पीछे छोड़ UP में इस मुद्दे पर कांग्रेस निकली आगे, लखनऊ में कर दी बड़ी मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, '...तो काम हो जाएगा हमारा'
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, '...तो काम हो जाएगा हमारा'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: अक्षय कुमार फिर रचेंगे होली का जादू! विद्या बालन संग नई फिल्म में धमाकेदार होली एंथम की चर्चा
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage | Breaking
Iran-Israel War Update: महायुद्ध के बीच US का यू-टर्न! रूसी तेल खरीद पर दी छूट! | Trump
Iran-Israel War Update: झुक गया अमेरिका? सभी रूसी तेल खरीद सकेंगे सभी देश! | Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'घुसपैठियों को जमीन देकर देश को खतरे में डाला', प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला
'घुसपैठियों को जमीन देकर देश को खतरे में डाला', प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला
बिहार
Bihar Next CM: निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'
निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'
क्रिकेट
'IPL खेलना छोड़ देंगे...', एमएस धोनी की रिटायरमेंट पर दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
'IPL खेलना छोड़ देंगे...', एमएस धोनी की रिटायरमेंट पर दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
बॉलीवुड
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
इंडिया
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
इंडिया
LPG Cylinder: सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
जनरल नॉलेज
LPG, CNG और PNG गैस में क्या होता है अंतर, जान लीजिए सभी का काम
LPG, CNG और PNG गैस में क्या होता है अंतर, जान लीजिए सभी का काम
शिक्षा
CBSE की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार, अब साल में दो बार होंगे 10वीं के बोर्ड एग्जाम
CBSE की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार, अब साल में दो बार होंगे 10वीं के बोर्ड एग्जाम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget