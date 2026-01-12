उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति पर होने वाले सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव किया गया है. प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति पर होने वाले अवकाश की तारीखों में बदलाव कर 15 जनवरी को अवकाश की घोषणा की है. इस संबंध में शासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है. 14 जनवरी को घोषित अवकाश को संसोधित किया गया है. यह निर्णय 17 नवंबर 2025 को जारी अवकाश की सूची में किये गए संशोधन के तहत लिया गया है.

उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, दिनांक 17 नवंबर 2025 के द्वारा वर्ष 2026 हेतु घोषित अवकाशों की सूची के अनुसार मकर संक्रांति के अवसर 14 जनवरी 2026 को अवकाश घोषित किया गया है. शासन स्तर पर विचार के बाद अवकाश की तिथि में बदलाव कर अब यह अवकाश दिनांक 15 जनवरी 2026 को घोषित करने का निर्णय लिया गया है.

15 जनवरी को मकर संक्रांति का अवकाश

शासन की तरफ से जारी आदेश में यह भी बताया गया है कि, मकर संक्रांति के अवकाश 14 जनवरी के स्थान पर 15 जनवरी को घोषित करने का निर्णय निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन लिया गया है. आदेश में यह भी बताया गया है कि निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत दिनांक 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का अवकाश घोषित किया जाता है.

14 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है, पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है. मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का विशेष का महत्व है. मकर संक्रांति के अवसर दूर दराज से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं. मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. पर्व-त्योहार पूजा-पाठ के साथ ही परिवार के साथ खुशी मनाने का जरिया भी होते हैं.

