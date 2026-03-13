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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP पुलिस भर्ती की परीक्षा कल, आज अभ्यर्थियों के लिए आई बड़ी खबर, मिलेंगे एक्स्ट्रा पांच मिनट

UP पुलिस भर्ती की परीक्षा कल, आज अभ्यर्थियों के लिए आई बड़ी खबर, मिलेंगे एक्स्ट्रा पांच मिनट

UP Police SI Bharti: उत्तर प्रदेश पुलिस SI भर्ती परीक्षा 14-15 मार्च 2026 को आयोजित होगी, इसी बीच UPPRPB ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 5 अतिरिक्त मिनट देने की घोषणा की है.

By : किशन कुमार | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 13 Mar 2026 05:48 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक (SI) नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है. परीक्षा से ठीक पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एक अहम नोटिस जारी किया है.

बोर्ड ने घोषणा की है कि परीक्षा कक्ष में औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. इसके अलावा, सुरक्षा और समय की बचत के लिए ड्रेस कोड को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं.

क्यों दिए जा रहे हैं 5 अतिरिक्त मिनट?

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपने आधिकारिक 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि यह 5 मिनट का अतिरिक्त समय परीक्षा की निर्धारित अवधि से अलग होगा.

क्या होगा इस समय में

इस अतिरिक्त समय का उपयोग अभ्यर्थी आवश्यक निर्देशों को पढ़ने, उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet) भरने और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कर सकेंगे.

मुख्य समय बचेगा

इससे यह सुनिश्चित होगा कि अभ्यर्थियों को ओएमआर (OMR) शीट या पेपर हल करने के मुख्य समय में किसी भी तरह की कटौती या असुविधा का सामना न करना पड़े.

परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में यह अतिरिक्त समय देने की व्यवस्था पहले से ही लागू है. इसे सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी केंद्र व्यवस्थापकों और कक्ष निरीक्षकों को पहले ही सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं.

ड्रेस कोड: जूते-मोजे की जगह चप्पल पहनकर आएं

परीक्षा केंद्रों पर सघन चेकिंग और तलाशी अभियान के कारण अक्सर प्रवेश में देरी होती है. इसे देखते हुए अभ्यर्थियों को खास सलाह दी गई है. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर जूते-मोजे पहनकर आने से बचने को कहा गया है.

सुरक्षा जांच को त्वरित और सुगम बनाने के लिए अभ्यर्थियों को साधारण चप्पल या सैंडल पहनकर आने की सलाह दी गई है, ताकि गेट पर जूतों की चेकिंग में लगने वाले समय को बचाया जा सके.

आधिकारिक वेबसाइट पर रखें नजर

बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. परीक्षा से जुड़ी किसी भी नवीनतम अपडेट, नियम या अद्यतन जानकारी के लिए केवल यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in का ही अवलोकन करें.

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About the author किशन कुमार

किशन कुमार इस समय ABP न्यूज़ में बतौर कंसल्टेंट कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. किशन ABP न्यूज़ के डिजिटल डिपार्टमेंट में बीते लगभग 3 सालों से काम कर रहे हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर से बीए (मास कम्युनिकेशन) किया है. कॉलेज में रहने के दौरान इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं. किशन राजनीति, चुनाव, समाज, मनोरंजन जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं. भारतीय राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर उनकी पैनी नज़र है. संपर्क करें- Kishanbjmc@Gmail.com
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Published at : 13 Mar 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
UP Police SI Recruitment UP NEWS
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