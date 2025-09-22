Video: कोबरा सांप को पकड़ने आया शख्स बनवाने लगा रील, खेल-खेल में गवां दी जान, यूपी का वीडियो वायरल
Viral Video: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक को कोबरा सांप ने डस लिया. युवक सांप पकड़ने का काम करता है और पड़ोसी के घर सांप पकड़ने के लिए आया था.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में एक युवक की लापरवाही ने उसकी जान ले ली. बताया जा रहा है कि युवक पड़ोसी के घर से निकले एक जहरीले कोबरा सांप को पकड़ने गया था और सांप को पकड़ने के बाद वह वीडियो बनाने के दौरान सांप से खेलने लगा, जिसके चलते सांप ने युवक को डस लिया और उसकी मौत हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
वीडियो बनवाते हुए सांप से खेलने लगा युवक
बता दें कि युवक सांप पकड़ने का काम करता था. उसे सूचना मिली की पड़ोसी के घर में सांप दिखा है तो वो तुरंत सांप को पकड़ने पड़ोसी के घर आ गया और सांप को पकड़ने के बाद वह वीडियो बनवाते हुए सांप से खेलने लगा.
View this post on Instagram
मौके पर काफी सारे लोग मौजूद थे, जो युवक की इस हरकत को बड़े आराम से देख रहे होते हैं और वहीं कई लोग वीडियो भी मोबाइल फोन में बना रहे होते हैं. युवक की इस हरकत के दौरान सांप ने उसे दो बार डस लिया, लेकिन युवक को इसका जरा सा भी अभ्यास तक नहीं हुआ.
युवक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया
युवक ने बिना किसी सुरक्षा उपकरणों की मदद से सांप को पकड़ने की कोशिश की थी, जिसके चलते सांप ने उसे डस लिया और जैसे ही लोगों को पता चला की उसे सांप ने डस लिया है वो सब युवक को जल्दी से अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी.
डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. युवक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था. बताया जा रहा है कि हादसे के बाद परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL