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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमित शाह के बयान पर भड़के इमरान मसूद, बोले- 'चुनाव आयोग को मुक्त...'

अमित शाह के बयान पर भड़के इमरान मसूद, बोले- 'चुनाव आयोग को मुक्त...'

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि इनका यही कांफिडेंस तोड़ना है और ये कांफिडेंस इलेक्शन कमीशन की वजह से है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 14 Oct 2026 03:36 PM (IST)
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दिल्ली में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के 12 अक्टूबर के मार्च पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह चुनाव आयोग को मुक्त कराने की लड़ाई है. भाजपा ने चुनाव आयोग को बांधका बना कर रखा है, जब वो मुक्त होगा तो लोकतंत्र स्वतंत्र होगा. फिर ये दावे नहीं कर पाएंगे कि जितने दावे गृह मंत्री करेंगे उतनी ही सीट आएंगी."

इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री द्वारा भीड़ पर तंज कसने पर कहा कि उन्हें अपना एक आदमी 100 दिखाई देता है और हमारे 100 आदमी एक भी नहीं दिखाई देते हैं तो ये उनकी दिक्कत है. इमरान मसूद आगे बोले कि पिछले 35 सालों में इतनी भीड़ मैनें अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखि जितनी भीड़ राहुल गांधी के मार्च में थी. 

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क्या कहा था अमित शाह ने ?

12 मार्च को इंडिया गठबंधन के मार्च के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बयान देकर कहा था कि 14 पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर डेढ़ किलोमीटर के क्षेत्र में सिर्फ 8 हजार की भीड़ इकट्ठा कर ली थी, तो ये देश की आवाज नहीं बन सकते. यही नहीं उन्होंने दावा किया था कि 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत की जीत दर्ज करेगी. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा था.

कांग्रेस अब कर रही पलटवार 

इसके बाद अब कांग्रेस नेता गृह मंत्री के बयान पर पलटवार कर रहे हैं. उनके मुताबिक बीजेपी चुनाव आयोग को इसलिए बचा रही है ताकि वो इसी तरह बेईमानी से चुनाव जीतते रहें. इमरान मसूद ने भी जोर देकर यही कहा कि यह लड़ाई इनका कांफिडेंस तोड़ने के लिए है, और ये कांफिडेंस इलेक्शन कमीशन की वजह से है. आखिर वही नंबर कैसे आ जा रहे हैं जो ये बोल देते हैं. हमारी लड़ाई इलेक्शन कमीशन से है और हमलावर ये हो रहे हैं.

इमरान मसूद ने सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफतारी पर हैरानी जताई और बोले ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे. तिंरगा लहराने पर जेल भेज रहे हैं.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 14 Oct 2026 03:36 PM (IST)
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