उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की चर्चाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ओवैसी हमेशा से बाबर, अकबर और औरंगजेब जैसे मुगल आक्रांताओं के पक्षधर रहे हैं. उन्होंने ओवैसी को 21वीं सदी का जिन्ना बताते हुए कहा कि उनका मकसद केवल सांप्रदायिकता फैलाना और देश-प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना है.

सांसद प्रकाश पाल ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को कब से संविधान की चिंता होने लगी है. उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी और चंद्रशेखर जैसे नेता समाज में केवल कट्टरता फैलाकर भारत के सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ना चाहते हैं.

सपा के घोषणापत्र पर पंकज चौधरी बोले, 'पुराने कारनामों का हिसाब दीजिए'

बीजेपी सांसद ने किया ये दावा

उन्होंने दावा किया कि भारत विरोधी विदेशी शक्तियां लंबे समय से इंडी गठबंधन को अपने एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही थीं. लेकिन जब वह प्रयोग ढीला और कमजोर पड़ने लगा है तो विदेशी ताकतें राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दरकिनार कर ओवैसी और चंद्रशेखर जैसे कट्टर चेहरों को आगे बढ़ा रही हैं.

बीजेपी सांसद ने कहा कि इन विपक्षी दलों के जरिए उत्तर प्रदेश में लव जिहाद, लैंड जिहाद और अन्य जिहादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जमीन तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा कि यूपी की जनता इन विपक्षी दलों की साजिश को अच्छे से समझ रही है और इस बार चुनाव में इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाएगी.

बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने गुरुवार को लखनऊ के रमाबाई स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया. दोनों नेताओं ने इस दौरान कई दलों के नेताओं पर जमकर हमला बोला. इस रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जमकर निशाना साधा जा रहा है.

यूपी: नहटौर से बीजेपी MLA ओम कुमार को झटका, HC ने रद्द की विधायकी

