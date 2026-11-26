उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि दोनों नेता बाबा साहेब के संविधान की मूल भावना को नहीं समझ पाए हैं. ओवैसी की राजनीति धर्म और चंद्रशेखर की राजनीति जाति पर आधारित है. जबकि मोदी-योगी सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पर काम करते हैं.

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने गुरुवार को लखनऊ में एक मंच पर आकर सियासी ताकत दिखाने की कोशिश की. आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के गठबंधन 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' की पहली बड़ी संयुक्त रैली में दोनों नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया. रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित 'बहुजन स्वराज संकल्प महारैली' में दलित और मुस्लिम एकजुटता का संदेश देने के साथ सत्ता में भागीदारी का नारा बुलंद किया गया.

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असीम ने कहा कि ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी का मकसद जनता की सेवा करना नहीं, बल्कि देश को जाति और धर्म के नाम पर तोड़ना है. जनता जिन्ना और जोगेंद्रनाथ मंडल की जोड़ी को भूली नहीं है, जिसके बहकावे में आकर पिछड़े समाज के लोग उस समय पाकिस्तान चले गए थे. बाद में उन्हीं लोगों को वहां जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ी. ओवैसी-चंद्रशेखर भी जिन्ना और जोगेंद्रनाथ के नक्शेकदम पर चलने वाले नेता हैं.

मंत्री असीम ने कहा कि भाजपा जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती. इसीलिए चुनाव में हर मोहल्ले में सभी वर्गों के लोगों से वोट मांगती है. उन्होंने दावा किया कि यूपी की जनता इन बहरूपियों के झांसे में नहीं आएगी. 2027 में तीसरी बार NDA की ही सरकार बनेगी.

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