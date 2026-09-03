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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मेरी बेटी घर पर बैठी है मैं...', दामाद शायान मसूद पर भड़के ससुर इमरान मसूद

'मेरी बेटी घर पर बैठी है मैं...', दामाद शायान मसूद पर भड़के ससुर इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शायान मसूद के सपा में शामिल होने पर भावुक बयान दिया है. इस दौरान उनका बेटी को लेकर दर्द छलका है. इस बीच सांसद ने दामाद शायान मसूद पर कई आरोप भी लगाए हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 03 Sep 2026 10:39 PM (IST)
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सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपने दामाद शयान मसूद के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर भावुक प्रतिक्रिया दी है. दरअसल इमरान से शायान के सपा में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया. खबरें हैं कि शायान मसूद ने इमरान मसूद की बेटी को भी छोड़ दिया है. इसके जवाब में इमरान मसूद ने कहा, "मेरी बेटी घर पर बैठी है मैं आहत नहीं होऊंगा. जिसके परिवार में उसकी बेटी सामने बैठी हो उसके दर्द और तकलीफ का अंदाजा वही लगा सकता है."

शायान के सपा में जाने को लेकर इमरान ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "सपा में जाना गुनाह नहीं है. गुनाह अगर है तो मेरी बच्ची को छोड़ देना. गुनाह यह भी है कि 2022 में मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि मैं अपनी पार्टी, अपना घर छोड़कर चला गया." उन्होंने आगे कहा, "उस बाप की स्थिति क्या होगी जिस बाप की बेटी अपने घर आकर बैठ जाए. उसका घर बर्बाद हो चुका है. दुनिया सियासत सबकुछ नहीं होती."

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'मैं तो वक्त को दोषी ठहरा रहा हूं'

इमरान मसूद द्वारा कहा गया मेरी बेटी घर बैठी है. इस पर उनसे सवाल किया गया कि आप इसके लिए अखिलेश यादव को दोषी ठहराते हैं. इमरान मसूद ने जवाब दिया कि मैं किस को दोषी ठहराऊं मैं तो वक्त को दोषी ठहरा रहा हूं और किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकता."

इमरान मसूद ने साल 2022 में कांग्रेस छोड़ दी थी. इस पर भी खुलासा करते हुए उन्होंने बताया, "मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहता था. मैंने दिल पर पत्थर रखकर कांग्रेस छोड़ी थी. मैं अपने बच्चों को बचाने और उनका घर बचाने के लिए तमाम फैसले लेता था अब सब कुछ सामने है. अब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है. जो कुछ मेरे साथ हुआ है यह राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए."

सपा में शामिल हुए शायान मसूद

बीती 21 अगस्त को कांग्रेस सांसद के दामाद शायान मसूद कांग्रेस का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं. समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद शायान मसूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में गाना भी लगाया था.

इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडलर पर जानकारी देते हुए बताया था कि लखनऊ में सहारनपुर के शादान मसूद, शायान मसूद एवं उनके साथियों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिष्टाचार मुलाकात की.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
UP NEWS IMRAN MASOOD SAMAJWADI PARTY CONGRESS Shayan Masood
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