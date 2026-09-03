'मेरी बेटी घर पर बैठी है मैं...', दामाद शायान मसूद पर भड़के ससुर इमरान मसूद

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपने दामाद शयान मसूद के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर भावुक प्रतिक्रिया दी है. दरअसल इमरान से शायान के सपा में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया. खबरें हैं कि शायान मसूद ने इमरान मसूद की बेटी को भी छोड़ दिया है. इसके जवाब में इमरान मसूद ने कहा, "मेरी बेटी घर पर बैठी है मैं आहत नहीं होऊंगा. जिसके परिवार में उसकी बेटी सामने बैठी हो उसके दर्द और तकलीफ का अंदाजा वही लगा सकता है."

शायान के सपा में जाने को लेकर इमरान ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "सपा में जाना गुनाह नहीं है. गुनाह अगर है तो मेरी बच्ची को छोड़ देना. गुनाह यह भी है कि 2022 में मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि मैं अपनी पार्टी, अपना घर छोड़कर चला गया." उन्होंने आगे कहा, "उस बाप की स्थिति क्या होगी जिस बाप की बेटी अपने घर आकर बैठ जाए. उसका घर बर्बाद हो चुका है. दुनिया सियासत सबकुछ नहीं होती."

UP चुनाव से पहले बीजेपी की क्षेत्रीय टीम का ऐलान, इन नेताओं को मिली जगह

'मैं तो वक्त को दोषी ठहरा रहा हूं'

इमरान मसूद द्वारा कहा गया मेरी बेटी घर बैठी है. इस पर उनसे सवाल किया गया कि आप इसके लिए अखिलेश यादव को दोषी ठहराते हैं. इमरान मसूद ने जवाब दिया कि मैं किस को दोषी ठहराऊं मैं तो वक्त को दोषी ठहरा रहा हूं और किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकता."

इमरान मसूद ने साल 2022 में कांग्रेस छोड़ दी थी. इस पर भी खुलासा करते हुए उन्होंने बताया, "मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहता था. मैंने दिल पर पत्थर रखकर कांग्रेस छोड़ी थी. मैं अपने बच्चों को बचाने और उनका घर बचाने के लिए तमाम फैसले लेता था अब सब कुछ सामने है. अब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है. जो कुछ मेरे साथ हुआ है यह राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए."

सपा में शामिल हुए शायान मसूद

बीती 21 अगस्त को कांग्रेस सांसद के दामाद शायान मसूद कांग्रेस का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं. समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद शायान मसूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में गाना भी लगाया था.

इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडलर पर जानकारी देते हुए बताया था कि लखनऊ में सहारनपुर के शादान मसूद, शायान मसूद एवं उनके साथियों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिष्टाचार मुलाकात की.

मायावती द्वारा पद छीने जाने के बाद आकाश आनंद ने चेंज किया 'X' बायो, बताया पार्टी वर्कर

