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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमायावती द्वारा पद छीने जाने के बाद आकाश आनंद ने चेंज किया 'X' बायो, बताया पार्टी वर्कर

मायावती द्वारा पद छीने जाने के बाद आकाश आनंद ने चेंज किया 'X' बायो, बताया पार्टी वर्कर

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक के पद मुक्त कर दिया है. इस बीच आकाश आनंद ने एक बार फिर अपना 'एक्स' बायो बदल दिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 03 Sep 2026 09:54 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक के पद से मुक्त कर दिया है. इस बीच आकाश आनंद ने एक बार फिर अपना 'एक्स' बायो बदल लिया है. पहले उनके बायो में राष्ट्रीय संयोजक का पद लिखा होता था. निष्कासन या पद से हटाने के बाद वे आमतौर पर खुद को साधारण पार्टी कार्यकर्ता बताते रहे हैं.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें गुरुवार (3 सितंबर) को यह कहते हुए राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटा दिया कि उन्हें अभी और राजनीतिक परिपक्वता की जरूरत है. इसके बाद आकाश आनंद ने अपने प्रोफाइल से पद का जिक्र हटाकर बायो में 'Party Worker, BSP | A young supporter of Baba Saheb’s vision' लिख दिया है.

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तीसरी बार पद से हटाए गए आकाश आनंद

बता दें कि आकाश आनंद के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बल्कि आकाश के साथ ऐसा तीसरी बार हो चुका है. आकाश तीसरी बार बीएसपी चीफ द्वारा पद से हटाए गए हैं. बीते 2 साल पहले 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान विवादित बयानों के बाद उन्हें राष्ट्रीय संयोजक और उत्तराधिकारी के पद से हटाया गया था. 

इसके बाद बाद में जून 2024 में वापस बहाल किया गया था. बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा लगातार उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है. बीते मार्च 2025 में आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव का हवाला देते हुए सभी पदों से हटाया गया और अगले दिन पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. बाद में माफी मांगने के बाद उन्हें पार्टी में वापस लिया गया था.

फिर मायावती ने छीना राष्ट्रीय संयोजक का पद

गुरुवार को उन्हें फिर से राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाया गया. मायावती ने कहा कि उन्हें अभी और परिपक्वता की जरूरत है. इस बार उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया है, वे कार्यकर्ता के रूप में जुड़े रहेंगे. बीएसपी चीफ ने एक बार फिर अपने इस फैसले से सभी को चौंका दिया है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 09:54 PM (IST)
Tags :
Akash Anand MAYAWATI BSP UP NEWS
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