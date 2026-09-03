UP चुनाव से पहले बीजेपी की क्षेत्रीय टीम का ऐलान, इन नेताओं को मिली जगह

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यूपी में सियासी बिसात बिछा रही है. इस बीच यूपी बीजेपी ने अपनी क्षेत्रीय टीम का ऐलान कर दिया है. लिस्ट में कई नेताओं को शामिल किया गया है. यूपी में बीजेपी संगठन के 6 क्षेत्र हैं. इनमें अवध, काशी, पश्चिम, ब्रज, गोरखपुर और कानपुर शामिल हैं.

बीजेपी ने कानपुर क्षेत्र में जेपी नड्डा के सहयोगी आदित्य त्रिवेदी को क्षेत्रीय महामंत्री बनाया है. वहीं पार्टी ने अवध क्षेत्र में विकास श्रीवास्तव को क्षेत्रीय मंत्री बनाया है. इसके अलावा यूपी बीजेपी ने अवध क्षेत्र में राहुल रस्तोगी को क्षेत्रीय महामंत्री बनाया है.

परी चौक-दिल्ली रूट पर नाबालिग से रेप के बाद प्रशासन सख्त, 9 बसें सीज

इन नेताओं को बनाया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष

यूपी बीजेपी ने पश्चिम क्षेत्र में अंकुर राणा को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाया है. इनके अलावा नीरज वर्मा, राजकिशोर मौर्य, नितिन मित्तल, पी०के० वर्मा, ठाकुर प्रसाद गंगवार, अवधेश पाण्डेय बादल, मनीष शुक्ला, रेशु भाटिया, दिनेश सिंह और अनूप बाजपेयी को को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाया है.

इनके अलावा नरेन्द्र राजपूत, भुवन प्रकाश गुप्ता, अशोक राजपूत, नीतू सिंह, पवन प्रताप सिंह, अखिलेश नाथ दीक्षित, आशीष कोल, अर्चना त्रिपाठी, अमित समाधिया और अरविन्द मुखिया को भी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है.

इन लोगों को मिली क्षेत्रीय महामंत्री और मंत्री की जिम्मेदारी

वहीं पार्टी ने राजीव मिश्रा, राहुल राज रस्तोगी, डॉ० विमल सिंह, अवधेश कटियार, आनन्द सिंह, आदित्य त्रिवेदी, शिवसिंह भारती और राजेश पटेल को क्षेत्रीय महामंत्री बनाया है. दूसरी तरफ पार्टी ने विकास सिंह, महेन्द्र लोधी, काशीराम रावत, अंकित सिंह चंदेल, गौरव भाटिया, विकास श्रीवास्तव 'बाबा', पूजा मिश्रा, राम कुमार वर्मा, विजय कुमार भुर्जी और अंजली मौर्य, बीरेंद्र तिवारी, प्रशांत राव चौबे, मनीष तिवारी, सरदार मनजीत सिंह, शिवेंद्र सिंह शैली, रमेश कुशवाहा, आनन्द पटेल, विनोद कुशवाहा, रीता कठेरिया, धीरेन्द्र वर्मा को क्षेत्रीय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है.

लिस्ट में रामदेव पाल, शंकर दयाल पाण्डेय, रामकिशोर राजभर, जसवंत लाल सोनकर, जगदीश पासवान, देवेन्द्र सिंह, सरदार मनदीप सिंह वालिया, अच्छेलाल निषाद और अनीता श्रीवास्तव को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है. पार्टी ने इस तरह नई सियासी बिसात बिछाने की कोशिश की है.

मथुरा में दरोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, सामने आई सुसाइड की वजह