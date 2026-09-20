गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान से बवाल, चीफ इमाम इलियासी बोले- 'मुसलमानों को...'

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान से बवाल, चीफ इमाम इलियासी बोले- 'मुसलमानों को...'

हामिद अंसारी के बयान पर इमाम उमर इलियासी ने निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे बयान मुसलमानों को भड़काकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश हैं और भागवत के बयानों का हवाला दिया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 20 Sep 2026 04:44 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता को लेकर दिए बयान पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अंसारी के बयान की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि मुसलमानों को भड़काने वाले बयान देश का माहौल खराब कर सकते हैं.

इमाम इलियासी ने कहा कि किसी समुदाय को इस तरह इस्तेमाल कर भड़काने या उकसाने वाले बयान नहीं दिए जाने चाहिए. उन्होंने अंसारी के बयान को पूरी तरह निंदनीय बताया. इलियासी ने आरोप लगाया कि ऐसे बयानों के पीछे देश का माहौल खराब करने की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा होने की आशंका है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने बांटे 912 नियुक्ति पत्र, बोले- 'विपक्ष गिनता रह जाएगा'
CM योगी ने बांटे 912 नियुक्ति पत्र, बोले- 'विपक्ष गिनता रह जाएगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी के मिमिक्री वाले वीडियो पर सपा नेता बोले, 'किसी की मां का अपमान...'
राहुल गांधी के मिमिक्री वाले वीडियो पर सपा नेता बोले, 'किसी की मां का अपमान...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुरः स्टंटबाजी पड़ी भारी, सूरजकुंड तालाब में डूबने से युवक की मौत
गोरखपुरः स्टंटबाजी पड़ी भारी, सूरजकुंड तालाब में डूबने से युवक की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा ने उठाया जाटों के सम्मान का मुद्दा, कहा- 'लाठियां बड़ी या फिर...'
सपा ने उठाया जाटों के सम्मान का मुद्दा, कहा- 'लाठियां बड़ी या फिर...'

यह भी पढ़ें- मायावती ने लिया 'अंतिम फैसला', आकाश-दीपिका का पत्ता कटा, अब ईशान को करेंगी आगे

‘सत्ता में थे तब सेक्युलर, अब मुस्लिम समुदाय की याद’

इलियासी ने हामिद अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका विवादित बयान देने का पुराना इतिहास रहा है. उन्होंने दावा किया कि अंसारी जब सत्ता में और ऊंचे पदों पर थे, तब उन्होंने खुद को सेक्युलर रखा, लेकिन अब उन्हें मुस्लिम समुदाय की याद आ रही है. इलियासी ने यह भी आरोप लगाया कि अंसारी मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं.

मोहन भागवत के बयानों का भी दिया हवाला

इलियासी ने कहा कि हामिद अंसारी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुस्लिम समुदाय से जुड़े बयानों को भी देखना चाहिए. उन्होंने भागवत के उस बयान का उल्लेख किया जिसमें भारतीयों के डीएनए को एक बताया गया था. साथ ही उन्होंने मस्जिदों के नीचे शिवलिंग खोजने की कोशिश नहीं करने संबंधी भागवत की टिप्पणी का भी हवाला दिया. इलियासी ने कहा कि अंसारी को ऐसे बयानों का भी समर्थन करना चाहिए.

क्या कहा था हामिद अंसारी ने?

हामिद अंसारी ने एजी नूरानी मेमोरियल लेक्चर में एजी नूरानी की किताब *The RSS: A Menace to India* का संदर्भ देते हुए जवाहरलाल नेहरू की एक पुरानी टिप्पणी का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि नेहरू के अनुसार भारत के लिए खतरा साम्यवाद नहीं, बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता था. अंसारी ने नागरिक राष्ट्रवाद की जगह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उभरने और धार्मिक पहचान के आधार पर नागरिकों में अंतर किए जाने को लेकर भी चिंता जताई थी.

यह भी पढ़ें- हामिद अंसारी के बयान पर केशव मौर्य का पलटवार, बोले- ऐसा बयान...

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 20 Sep 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Up News DELHI NEWS Ncr News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने बांटे 912 नियुक्ति पत्र, बोले- 'विपक्ष गिनता रह जाएगा'
CM योगी ने बांटे 912 नियुक्ति पत्र, बोले- 'विपक्ष गिनता रह जाएगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी के मिमिक्री वाले वीडियो पर सपा नेता बोले, 'किसी की मां का अपमान...'
राहुल गांधी के मिमिक्री वाले वीडियो पर सपा नेता बोले, 'किसी की मां का अपमान...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुरः स्टंटबाजी पड़ी भारी, सूरजकुंड तालाब में डूबने से युवक की मौत
गोरखपुरः स्टंटबाजी पड़ी भारी, सूरजकुंड तालाब में डूबने से युवक की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा ने उठाया जाटों के सम्मान का मुद्दा, कहा- 'लाठियां बड़ी या फिर...'
सपा ने उठाया जाटों के सम्मान का मुद्दा, कहा- 'लाठियां बड़ी या फिर...'
Advertisement

वीडियोज

Agni Reveals Yash’s Humble Side, Talks Toxic, Love Lottery & Breaking The ‘Mard Ko Dard Nahi Hota’ Myth
Bollywood News: दीपिका-रणवीर के घर फिर गूंजी किलकारी, दूसरी बार माता-पिता बनने की खुशखबरी (20.09.26)
CHINA ROBOT ARMY: हजारों Robots की Army बना चुका है चीन! |ABPLIVE
Sansani : रफ्तार के जुनून में मौत को दावत ! | Greater Noida | Hit And Run Case
DU छात्र संघ चुनाव में ABVP का परचम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की बहन अलीमा खान गिरफ्तार
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की बहन अलीमा खान गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मां का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण', राहुल गांधी के मिमिक्री वीडियो पर बृजभूषण शरण सिंह
'मां का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण', राहुल गांधी के मिमिक्री वीडियो पर बृजभूषण शरण सिंह
भोजपुरी सिनेमा
'कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ
'कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ
क्रिकेट
एशियन गेम्स: सेमीफाइनल हारने के बाद भी मेडल जीत सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम
एशियन गेम्स: सेमीफाइनल हारने के बाद भी मेडल जीत सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम
इंडिया
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
दिल्ली NCR
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy S27 Ultra की डिटेल्स हो गईं लीक, जानें कैसे होंगे फीचर्स
Samsung Galaxy S27 Ultra की डिटेल्स हो गईं लीक, जानें कैसे होंगे फीचर्स
इंडिया
मुश्किल में हुमायूं कबीर! पार्टी का नेता नकली नोटों और हथियार के साथ गिरफ्तार
मुश्किल में हुमायूं कबीर! पार्टी का नेता नकली नोटों और हथियार के साथ गिरफ्तार
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget