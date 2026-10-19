'रावण दहन के साथ संकल्प लें कि..', CM योगी ने लिखी पाती, दिया ये संदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाती लिखकर सभी प्रदेशवासियों शारदीय नवरात्र की महानवमी और विजयादशमी की शुभकामनाएं दी है. सीएम योगी ने कहा कि मां दुर्गा का प्रबल पराक्रम और प्रभु श्रीराम का धर्मनिष्ठ जीवन हमें अन्याय के प्रतिकार, नारी-सम्मान तथा कर्तव्यपालन की प्रेरणा देता है.

सीएम योगी ने कहा,मां दुर्गा का पराक्रम और प्रभु श्रीराम का जीवन अन्याय के प्रतिकार, नारी सम्मान और कर्तव्यपालन की प्रेरणा देता है. अन्यायी और अधर्मी चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, अंततः विजय सत्य और धर्म की ही होती है. विजयादशमी इसी साक्षात सत्य का प्रतीक है.

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श्री राम के आदर्शों को किया जिक्र

सनातन संस्कृति विजय के उल्लास में विनम्रता और ज्ञान के प्रति भाव भी सिखाती है. सीएम योगी ने मां और मातृभूमि के प्रति प्रेम और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया. उन्होंने प्रभु श्रीराम को समरसता और सामाजिक एकात्मता का प्रतीक बताया और कहा कि रामलीला में सभी लोग बिना भेदभाव शामिल होते हैं. सीएम योगी ने कहा, प्रभु श्रीराम के आदर्श भारत तक सीमित नहीं, विश्व के अनेक देशों की सांस्कृतिक परंपराओं में भी शामिल हैं.

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सीएम योगी ने लिखा, प्रभु श्रीराम के आदर्शों के अनुरूप ही प्रदेश में कानून का शासन और नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं. माफिया और संगठित अपराध के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए सरकार की ओर से निर्णायक कदम उठाए गए हैं.

कसारी मसारी अब कृष्णपुरी नाम से विकसित होगा

सीएम योगी ने कहा, माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाए गए. उन्होंने अपनी पाती में कसारी मसारी का जिक्र करते हुए कहा कि यहा मुक्त कराई गई भूमि पर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे. ये पूरा क्षेत्र कृष्ण पुरी के नाम से विकसित किया जाएगा.

अपराधियों और माफियाओं का जिक्र कर सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से क़ानून के प्रति विश्वास मज़बूत हुआ है. सुरक्षित और समरस समाज के निर्माण के लिए शासन के प्रयासों के साथ जनभागेदारी की आवश्यक है. सीएम योगी ने आग्रह किया कि इस विजय दशमी पर अहंकार, अन्याय, भेदभाव और नकारात्मकता रूपी रावण के दहन करने का संकल्प लें.

सीएम योगी ने कहा कि अगर हमारे आसपास कोई किसी व्यसन से पीड़ित है तो उसे तिरस्कार नहीं बल्कि सहयोग और संवेदना देते हुए स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करें.