मानसून की पहली बारिश में डूबा IIT रुड़की, छात्रों ने कैंपस में उतारी नाव; बोटिंग का Video वायरल

उत्तराखंड में मानसून की पहली ही बारिश ने जहां कई इलाकों में आफत ला दी है, वहीं देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी (IIT) रुड़की से एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई है. बारिश के बाद पूरा कैंपस जलमग्न हो गया, लेकिन यहां के होनहार छात्रों ने इस परेशानी को भी एक यादगार पल में बदल दिया.

छात्रों ने आपदा को अवसर में बदलते हुए कैंपस के जलभराव में नाव उतार दी और जमकर बोटिंग का आनंद लिया. सोशल मीडिया पर अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि आईआईटी रुड़की में इंजीनियरिंग के साथ-साथ अब बोटिंग की भी प्रैक्टिकल क्लास शुरू हो गई है.

जगह-जगह भारी जलभराव के चलते IIT के छात्रों ने पानी में उतारी नाव

मानसून की पहली ही तेज बारिश पूरे प्रदेश के लिए आफत बनकर बरसी है. कहीं लोगों के आशियाने छिन गए, तो कहीं कॉलोनियों में कई फीट तक पानी भर जाने से घरों का सामान तबाह हो गया. लेकिन इस मूसलाधार बारिश का एक अनोखा और मजेदार रंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी रुड़की में देखने को मिला.

भारी बारिश के चलते जब आईआईटी कैंपस और हॉस्टल्स के बाहर जगह-जगह भारी जलभराव हो गया, तो देश के इन सबसे तेज दिमाग वाले छात्रों ने परेशान होने के बजाय एक अनोखा रास्ता निकाला. छात्रों ने जुगाड़ से बाकायदा एक नाव तैयार की और उसे हॉस्टल के बाहर जमा पानी में उतार दिया. फिर क्या था, इंजीनियरिंग के इन छात्रों ने जलभराव के पानी में नाव चलाकर बारिश का जमकर लुत्फ उठाया.

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बारिश में भीगते और नाव चलाते छात्रों का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में

बारिश में भीगते और नाव चलाते इन छात्रों का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर दिनभर चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां इस बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार थाम दी, वहीं आईआईटी के छात्रों के लिए यह दिन हमेशा-हमेशा के लिए यादगार बन गया. इस मजेदार वीडियो को देखकर अब इंटरनेट पर लोग चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि लगता है आईआईटी में अब इंजीनियरिंग के साथ-साथ बोटिंग की भी प्रैक्टिकल क्लास शुरू हो गई है.

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