गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से हरिद्वार में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, इन रास्तों पर जाने से बचें

गृह मंत्री अमित शाह अपने दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं जिसे देखते हुए हरिद्वार में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. वीवीआईपी कार्यक्रमों के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस ने दो दिनों के लिए विशेष ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है. इस दौरान शहर और आसपास के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रहेगी, जबकि भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान पतंजलि योगपीठ फेज-2, पतंजलि योगपीठ फेज-1, गायत्री योगपीठ शांतिकुंज, बैरागी कैंप में आयोजित शताब्दी समारोह और गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पर आगमन करेंगे. इन्हीं कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए 21 और 22 जनवरी को सुबह छह बजे से रात 11 बजे तक हरिद्वार शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा.

हरिद्वार में डायवर्जन प्लान लागू

यातायात पुलिस के अनुसार दिल्ली की ओर से हरिद्वार आने वाले वाहनों को नगला इमरती से लक्सर होते हुए हरिद्वार की ओर भेजा जाएगा. वहीं नजीबाबाद से हरिद्वार होकर देहरादून जाने वाले हल्के वाहनों को चीला मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा.

दिल्ली से देहरादून जाने वाला यातायात रुड़की–मोहंड मार्ग से होकर गुजरेगा. ऋषिकेश से दिल्ली जाने वाले वाहनों को नेपाली तिराहे से देहरादून–मोहंड मार्ग के जरिए दिल्ली की ओर भेजा जाएगा.

इसके अलावा सहारनपुर, भगवानपुर और धनौरी की ओर से हरिद्वार आने वाले वाहनों को बीएचईएल तिराहे से शिवालिक नगर–मध्य मार्ग के माध्यम से शहर में प्रवेश दिया जाएगा. हरिद्वार से नजीबाबाद और बिजनौर की ओर जाने वाले वाहनों के लिए सिंहद्वार–लक्सर–बालावाली मार्ग निर्धारित किया गया है. बाहरी जनपदों से आने वाले भारी वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोक दिया जाएगा.

शहर के भीतर भारी वाहनों के लिए कई स्थानों पर नो-एंट्री लागू रहेगी. इनमें जगजीतपुर पुलिस चौकी, श्यामपुर कांगड़ी, राजा बिस्कुट क्षेत्र, सलेमपुर पिकेट और कोर कॉलेज रुड़की क्षेत्र शामिल हैं. इसके साथ ही देहरादून जनपद से समन्वय स्थापित करते हुए लाल तप्पड़ और नेपाली फार्म तिराहे पर भी भारी वाहनों को रोका जाएगा.

पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले डायवर्जन प्लान की जानकारी लेकर ही निकलें और यातायात व्यवस्था में सहयोग करें, ताकि वीवीआईपी कार्यक्रमों के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो.