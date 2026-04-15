नोएडा-गाजियाबाद में सबसे ज्यादा बढ़ी वेतन दर, उच्च स्तरीय समिति ने की घोषणा, 1 अपैल से लागू

नोएडा में श्रमिकों के बवाल के बाद मंगलवार (14 अप्रैल) को उच्च स्तरीय समिति ने नई वेतन की दरों की घोषणा कर दी है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार कहा कि न्यूनतम वेतन में अंतरिम वृद्धि का निर्णय लिया है.

इस पर नोएडा जिलाधिकारी मेधा रूपम ने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि सभी श्रमिक भाईयों और बहनों की तरफ से सीएम योगी का धन्यवाद करना चाहती हूं. उन्होंने उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर श्रमिकों की वेतन वृद्धि की मांग को माना गया है.

वेतन वृद्धि पर क्या बोलीं नोएडा डीएम?

डीएम मेधा रूपम ने वेतन वृ्द्धि को लेकर कहा कि नोएडा में अब श्रमिकों का वेतन 13 हजार 690 से लेकर 16 हजार 868 के बीच में अलग-अलग श्रेणी के श्रमिकों के लिए निर्धारित किया गया है. इस दौरान डीएम ने कंपनियों को भी सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कंपनियों द्वारा श्रमिकों के साथ किसी भी तरह का उपद्रवी व्यवहार किया जाता है तो उसके लिए आउटसोर्सिंग कंपनी पर भी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने आगे कहा कि ऐसी कंपनियों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. साथ ही उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा. लोगों से अपील करते हुए डीएम ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें. हिंसा न करें. किसी भी तरह की हिंसा या अराजकता फैलाई जाएगी. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

तीन श्रेणियों में बांटी गईं वेतन दरें

इसमें सबसे अधिक बढ़ोतरी कुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए की गई है. जिन्हें तीन कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणियों में बांटा गया है. वेतन में गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में सबसे अधिक 21 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है. श्रमिकों के वेतन की नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी.

इतना किया गया श्रमिकों का वेतन

अकुशल श्रेणी में श्रमिकों का वेतन 11313 से बढ़ाकर 13690, अर्धकुशल 12745 से 15059 और कुशल 13940 से 16868 रुपये किया गया है. नगर निगम वाले जिलों में अकुशल श्रमिकों का वेतन 11313 से बढ़ाकर 13006, अर्ध कुशल श्रमिकों का वेतन 12445 से बढ़ाकर 14306 किया गया.

वहीं कुशल श्रमिकों का वेतन 13940 से बढ़ाकर 16025 कर दिया गया है. वहीं, अन्य जिलों में अकुशल का वेतन 11313 से बढ़ाकर 12356, अर्ध कुशल का वेतन 12445 से बढ़ाकर 13591 और कुशल श्रमिकों का वेतन 13940 से बढ़ाकर 15224 कर दिया गया है.

वेज बोर्ड की ली जाएगी सलाह

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार कहा कि अगले माह गठित होने वाले वेज बोर्ड की सलाह के आधार पर स्थायी न्यूनतम वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होगी. जिसमें श्रमिकों को स्वास्थ्य, पेंशन और उनके बच्चों की शिक्षा से जुड़ी नई योजनाओं पर भी विचार कर रही है. जिसमें ईएसआई और फंड जैसे विकल्पों पर गहनता से विचार किया जाएगा.

इस मौके पर प्रमुख सचिव के अलावा अपर मुख्य सचिव एमएसएमई आलोक कुमार, सचिव श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश मार्कण्डेय शाही, यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी मेधा रूपम आदि मौजूद रहीं.

वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हुआ था बवाल

बता दें कि नोएडा में बीते दिनों वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रमिकों ने प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने बवाल खड़ा कर दिया था. उग्र रूप देखने के बाद हालात बिगड़ गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ दिया. पुलिस ने कई सौ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था.

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