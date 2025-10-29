Haridwar News: हरकी पौड़ी में यात्रियों को टीका लगाने को लेकर भिड़ीं महिलाएं, चले लात-घूंसे
Uttarakhand News: हरिद्वार की प्रसिद्ध हरकी पौड़ी क्षेत्र में श्रद्धालुओं को टीका लगाने के लिए तीन महिलाएं आपस भिड़ गईं. महिलाओं में जमकर मारपीट हुई. पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है.
हरिद्वार के हरकी पौड़ी क्षेत्र में बुधवार को यात्रियों को टीका लगाने को लेकर तीन महिलाओं के बीच जमकर विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और तीनों महिलाओं ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसा दिए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो राहगीरों ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और तीनों महिलाओं को हिरासत में लेकर चौकी ले आई. पूछताछ में पता चला कि तीनों महिलाएं हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर आने वाले यात्रियों को टीका लगाकर रुपये मांगने का काम करती हैं. बुधवार को यात्रियों से पहले टीका लगाने को लेकर उनमें आपसी विवाद हो गया, जो मारपीट में बदल गया.
पुलिस ने तीनों महिलाओं को दी सख्त हिदायत
शहर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि तीनों महिलाओं की पहचान कर ली गई है. पुलिस ने उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए भविष्य में इस तरह का बर्ताव न करने की हिदायत दी है. साथ ही धारा 81 पुलिस अधिनियम के तहत तीनों का चालान किया गया है. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल पर अनुशासनहीनता या श्रद्धालुओं के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
धार्मिक स्थल की गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी- पुलिस
पुलिस का कहना है कि हर की पौड़ी जैसे संवेदनशील और धार्मिक महत्व वाले स्थल की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. ऐसे मामलों में भविष्य में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी. फिलहाल तीनों महिलाओं ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी है. पुलिस ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है ताकि दोबारा इस तरह की घटना न हो.
उत्तराखंड का हरिद्वार क्षेत्र श्रद्धालुओं के साथ-साथ पर्यटकों की पहली पसंद है, यहां हर रोज बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं. ऐसे में इस तरह की घटनाएं धार्मिक नगरी की गरिमा को बट्टा लगाने का काम कर रही हैं.
ये भी पढ़ें: UP AQI: यूपी में सर्दी के साथ खराब हो रही हवा, दमघोंटू हवा ने निकाला दम, इस शहर का सबसे बुरा हाल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL