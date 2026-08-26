रक्षाबंधन से पहले 2 बहनों की हत्या से सनसनी, भाई ने ही उतारा मौत के घाट

उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में रुड़की के सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा कर दिया है. गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में विवेक ने अपनी ही दो सगी बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

पूछताछ में बहनों के चरित्र पर शक और संपत्ति विवाद की बात सामने आई है. वारदात से पहले आरोपी ने दो-तीन दिन तक अपनी बहनों की रेकी भी की थी. इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी थी. पुलिस अभी ये भी छानबीन कर रही है कि युवक जो बता रहा है वो सच है या नहीं.

यह भी पढ़ें: शिवपाल और केशव के बीच X पर वार-पलटवार, सपा नेता बोले- हाथ पांव फूल गए...

क्या है पूरा मामला ?

हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि चुड़ियाला गांव निवासी विवेक ने अपनी दोनों बहनों पर फायरिंग कर उनकी हत्या की थी. पुलिस ने आरोपी को चुड़ियाला गांव से गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे अपनी दोनों बहनों के चरित्र पर शक था और उसे लगता था कि उनकी वजह से परिवार की बदनामी हो रही है.पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने हत्या से पहले दोनों बहनों की रेकी की थी. मामले में संपत्ति विवाद की बात भी सामने आई है, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है.

हत्याकांड में कोई और शामिल नहीं

पुलिस के मुताबिक दोनों बहनों की हत्या पारिवारिक विवाद और युवक द्वारा बहनों पर शक करने की वजह से हुई है. इस हत्याकांड में कोई और शामिल नहीं है. इसके बावजूद पुलिस जांच कर रही है और परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ कर सकती है. उधर इस घटना ने भाई-बहन के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि दो दिन बाद ही रक्षा बंधन है और इस तरह की वारदात से हर कोई हैरान है.

यह भी पढ़ें: पति ने पत्नी को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, फिर कराई दोनों की शादी