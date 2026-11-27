मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय में चयनित 1,594 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के चेहरे मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर खिल उठे. इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों ने योगी सरकार की भर्ती प्रक्रिया की सराहना करते हुए अपने अनुभव साझा किए. किसी ने चार साल तो किसी ने आठ साल की तैयारी के बाद मिली सफलता को अपने जीवन का यादगार पल बताया.

लखनऊ निवासी संस्कृति मेहरोत्रा का चयन सहायक लेखाकार के पद पर हुआ है. उन्होंने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई. अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. पिछले चार साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थीं. आज उनका सपना पूरा हो गया. मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने बताया कि भर्ती में केवल आवेदन शुल्क और आने-जाने का खर्च हुआ, इसके अलावा एक रुपये भी खर्च नहीं करना पड़ा.

वाराणसी में महिंद्रा कबीरा फ़ेस्टिवल के 10 साल, पिछले संस्करणों के कलाकारों के साथ मनेगा जश्न

वर्ष 2024 से तैयारी कर रहीं डिंपल यादव बनीं लेखा परीक्षक

बलिया निवासी डिंपल यादव का चयन लेखा परीक्षक के पद पर हुआ है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 से लगातार तैयारी कर रही थीं और आज उन्हें सफलता मिली है. योगी सरकार युवाओं के लिए अच्छा काम कर रही है. सरकार के प्रयासों से महिलाएं भी खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं.

मुरादाबाद निवासी सोनम सैनी सहायक लेखाकार के पद पर चयनित हुई हैं. उन्होंने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रही और कहीं भी घूसखोरी नहीं हुई. कभी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री जी के हाथों नियुक्ति पत्र पाने का अवसर मिलेगा. यह उनके लिए बेहद खुशी का पल है. योगी सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर काम कर रही है.

योगी सरकार में तेजी से हो रही भर्तियां

लखीमपुर खीरी निवासी कपिल कुमार का चयन लेखा परीक्षक के पद पर हुआ है. उन्होंने मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि योगी सरकार में सभी भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जा रही हैं. शाहजहांपुर निवासी उत्सव सक्सेना सहायक लेखाकार के पद पर चयनित हुए हैं.

उन्होंने बताया कि पिछले आठ साल से तैयारी कर रहे थे. भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष होने के साथ तेजी से पूरी हुई. सपा सरकार और योगी सरकार के कार्यकाल में बड़ा अंतर है. वर्ष 2017 से पहले नियुक्ति पत्र मिलने की ऐसी खबरें सुनाई नहीं देती थीं, जबकि योगी सरकार में हर सप्ताह युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं.

यूट्यूब से पढ़ाई कर अभय प्रताप बने सहायक लेखाकार

मैनपुरी निवासी अभय प्रताप सिंह का चयन सहायक लेखाकार के पद पर हुआ है. उन्होंने बताया कि पिछले दो से तीन साल से तैयारी कर रहे थे और यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई की. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि योगी सरकार की योजनाएं धरातल पर दिखाई दे रही हैं.

झांसी निवासी कृष्णकांत व्यास भी सहायक लेखाकार के पद पर चयनित हुए हैं. उन्होंने कहा कि योगी सरकार में उनकी मेहनत का फल मिला है. मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त करना उनके लिए ऐतिहासिक और भावुक पल है.

परिसीमन बिल और सपा कांग्रेस-गठबंधन पर योगी के मंत्री बोले 'विपक्ष रोक न पाएगा'