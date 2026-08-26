शिवपाल और केशव के बीच X पर वार-पलटवार, सपा नेता बोले- हाथ पांव फूल गए...

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान महिलाओं को 40,000 रुपये देने का वादा किया गया. इस ऐलान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उनकी प्रतिक्रिया पर अब जसवंतनगर से विधायक और सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी के हाथ पांव फूल गए.

दरअसल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के मुंह से महिला सुरक्षा-सम्मान की बात महज छलावा है. यूपी ने 2012-17 के दरम्यान सपा की गुंडागर्दी, अपराध, माफिया, दंगाइयों और भ्रष्टाचारियों के संरक्षण वाली राजनीति न केवल देखी है, बल्कि काफी हद तक सही भी है. यह क़तई साफ है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को 2027 से 2047 तक यूपी की सत्ता और उनके दिल्ली वाले गार्जियन कांग्रेस के जेन-जी नेता राहुल गांधी को 2049 तक देश की सत्ता मिलने वाली नहीं है. दोनों भविष्य के नाम पर फ़र्जी वादे बेच रहे हैं. सपा का PDA यानी ‘परिवार डेवलपमेंट एजेंसी' की हकीकत यूपी की महिलाएं बेहतर तरीक़े से समझती हैं और वे सपा की चाल, जाल और झांसे में नहीं आएंगी.

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शिवपाल ने दिया ये जवाब

इसके जवाब में शिवपाल सिंह यादव ने एक्स पर लिखा कि शिवपाल सिंह यादव ने केशव के पोस्ट पर कहा कि- वाह भाजपा ! महिलाओं के हाथ में ₹40,000 पहुँचाने की बात हुई तो भाजपा के नेताओं के हाथ-पाँव फूल गए| उपमुख्यमंत्री जी ,महिलाएँ आत्मनिर्भर होंगी तो आपको इतनी तकलीफ क्यों? महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक मजबूती देने की समाजवादी सोच से घबराने के बजाय भाजपा सरकार अपने वर्षों का महिला सुरक्षा और रोजगार का हिसाब दे. अब महिलाएँ सवाल भी पूछेंगी और जवाब भी लेंगी आप से.

बता दें 26 अगस्त, बुधवार को प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा कि ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है, हर साल उन्हें 40, 000 रुपए देकर सम्मान देने का काम समाजवादी सरकार में होगा.