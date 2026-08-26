पति ने पत्नी को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, फिर कराई दोनों की शादी
राजेश प्रजापति ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उसकी शादी दतिया मप्र के ग्राम काडोर निवासी अभिलाषा से हुई थी. शादी के एक माह बाद से ही उसे कमजोरी आने लगी और नींद ज्यादा आने लगी. उसे शक हो गया था.
उत्तर प्रदेश के झांसी में शादी के महज दो माह के अंदर पति ने अपने बेडरूम पर पत्नी और उसके प्रेमी को रंगेहाथ रंगरलियां मनाते आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. नाराज पति व परिजनों ने प्रेमी से मांग भराई और जयमाला भी कराई. अब यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
पति को पत्नी पर पहले से ही शक था और उसे किसी भी तरह रंगेहाथ पकड़ना चाह रहा था, जिसमें वह सफल रहा.वो अचानक बहाने से घर से निकला और फिर एकाएक वापस लौटा तो दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया.
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क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक, झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के क़स्बा चिरगांव निवासी राजेश प्रजापति ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उसकी शादी 24 जून 2026 को दतिया मप्र के ग्राम काडोर निवासी अभिलाषा से हुई थी. शादी के एक माह बाद से ही उसे कमजोरी आने लगी और नींद ज्यादा आने लगी. तब उसे शक हुआ कि पत्नी उसके खाने में कोई चीज मिलाकर दे रही है. इसके बाद उसने सचेत रहना शुरू किया तो पता चला कि उसके सोने के बाद पत्नी किसी से फोन पर बात करती है और उसके घर से जाने के बाद एक युवक अक्सर घर आता है. तब उसने अपने लोगों से नजर रखने को कहा.
23 अगस्त को रंगेहाथ पकड़ा
23 अगस्त को वह एक्सीडेंट में घायल रिश्तेदार को देखने मेडिकल कॉलेज जाने की कह कर घर से निकला. तभी उसे खबर मिली कि एक युवक घर के अंदर घुसा है, तो वह पहुंच गया और दोनों को बेडरूम में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस बुलाकर युवक को सुपुर्द कर दिया गया. पकड़ा गया युवक पत्नी के गाँव का रहने वाला है. आरोप है कि पुलिस ने युवक पर कोई कार्यवाही नहीं की और छोड़ दिया. पत्नी घर के कुछ ज़ेवर व रूपये भी प्रेमी को दे चुकी है.
पत्नी से हत्या का डर
पत्नी के परिवार वाले भी उसे ही गलत ठहरा रहे हैं और पत्नी को फिर साथ रखने का दबाव बना रहे हैं. लेकिन वह किसी हाल में पत्नी को साथ नहीं रखना चाहता, क्योंकि नशीली दवा देने वाली पत्नी उसे जहर देकर मार भी सकती है. ऐसा न हो कि उसकी लाश किसी ड्रम में मिले. पेशे से निजी बैंक में चपरासी पति राकेश ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.
अब इसी मामले के दो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका की मांग भरते नजर आ रहा है. उससे सात बार मांग भरवाई गई और फिर दोनों ने एक दूसरे को माला भी पहनाई. इसके बाद प्रेमिका ने अपने कथित पति के पैर छुए.
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