Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपति ने पत्नी को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, फिर कराई दोनों की शादी

पति ने पत्नी को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, फिर कराई दोनों की शादी

राजेश प्रजापति ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उसकी शादी दतिया मप्र के ग्राम काडोर निवासी अभिलाषा से हुई थी. शादी के एक माह बाद से ही उसे कमजोरी आने लगी और नींद ज्यादा आने लगी. उसे शक हो गया था.

Written By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Updated at : 26 Aug 2026 05:33 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के झांसी में शादी के महज दो माह के अंदर पति ने अपने बेडरूम पर पत्नी और उसके प्रेमी को रंगेहाथ रंगरलियां मनाते आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. नाराज पति व परिजनों ने प्रेमी से मांग भराई और जयमाला भी कराई. अब यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

पति को पत्नी पर पहले से ही शक था और उसे किसी भी तरह रंगेहाथ पकड़ना चाह रहा था, जिसमें वह सफल रहा.वो अचानक बहाने से घर से निकला और फिर एकाएक वापस लौटा तो दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया.

यह भी पढ़ें: हिजाब विवाद पर ओवैसी को मौलाना साजिद रशीदी का जवाब, बताया इसे चाल

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक,  झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के क़स्बा चिरगांव निवासी राजेश प्रजापति ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उसकी शादी 24 जून 2026 को दतिया मप्र के ग्राम काडोर निवासी अभिलाषा से हुई थी. शादी के एक माह बाद से ही उसे कमजोरी आने लगी और नींद ज्यादा आने लगी. तब उसे शक हुआ कि पत्नी उसके खाने में कोई चीज मिलाकर दे रही है. इसके बाद उसने सचेत रहना शुरू किया तो पता चला कि उसके सोने के बाद पत्नी किसी से फोन पर बात करती है और उसके घर से जाने के बाद एक युवक अक्सर घर आता है. तब उसने अपने लोगों से नजर रखने को कहा.

23 अगस्त को रंगेहाथ पकड़ा  

23 अगस्त को वह एक्सीडेंट में घायल रिश्तेदार को देखने मेडिकल कॉलेज जाने की कह कर घर से निकला. तभी उसे खबर मिली कि एक युवक घर के अंदर घुसा है, तो वह पहुंच गया और दोनों को बेडरूम में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस बुलाकर युवक को सुपुर्द कर दिया गया. पकड़ा गया युवक पत्नी के गाँव का रहने वाला है. आरोप है कि पुलिस ने युवक पर कोई कार्यवाही नहीं की और छोड़ दिया.  पत्नी घर के कुछ ज़ेवर व रूपये भी प्रेमी को दे चुकी है. 

पत्नी से हत्या का डर 

पत्नी के परिवार वाले भी उसे ही गलत ठहरा रहे हैं और पत्नी को फिर साथ रखने का दबाव बना रहे हैं. लेकिन वह किसी हाल में पत्नी को साथ नहीं रखना चाहता, क्योंकि नशीली दवा देने वाली पत्नी उसे जहर देकर मार भी सकती है. ऐसा न हो कि उसकी लाश किसी ड्रम में मिले. पेशे से निजी बैंक में चपरासी पति राकेश ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. 

अब इसी मामले के दो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका की मांग भरते नजर आ रहा है. उससे सात बार मांग भरवाई गई और फिर दोनों ने एक दूसरे को माला भी पहनाई. इसके बाद प्रेमिका ने अपने कथित पति के पैर छुए.

यह भी पढ़ें: Nepal Flash Flood के बीच महाराजगंज में अलर्ट, गंडक की निगरानी जारी, प्रशासन ने किया अलर्ट

About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Jhansi News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पति ने पत्नी को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, फिर कराई दोनों की शादी
पति ने पत्नी को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, फिर कराई दोनों की शादी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हिजाब विवाद पर ओवैसी को मौलाना साजिद रशीदी का जवाब, बताया इसे चाल
हिजाब विवाद पर ओवैसी को मौलाना साजिद रशीदी का जवाब, बताया इसे चाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Nepal Flash Flood के बीच महाराजगंज में अलर्ट, गंडक की निगरानी जारी, प्रशासन ने किया अलर्ट
Nepal Flash Flood के बीच महाराजगंज में अलर्ट, गंडक की निगरानी जारी, प्रशासन ने किया अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कांग्रेस ने महिलाओं को ठगा', मुरादाबाद में बोले भूपेंद्र चौधरी
'कांग्रेस ने महिलाओं को ठगा', मुरादाबाद में बोले भूपेंद्र चौधरी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: The Vvaan Force of the Forrest जंगल ने सिद्धार्थ को क्यों चुना? टीजर ने छोड़ा बड़ा राज! (26.08.26)
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहें’
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हिजाब पर HC के फैसले से गुस्से में ओवैसी! | HC | Muslim
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हाईकोर्ट का फैसला...ओवैसी को चुभा! | Allahabad | HC | Muslim
Kriti Sanon Ad Controversy: Kangana Ranaut और कृति के विवाद में अब आया नया ट्विस्ट! | Baba Ramdev
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, जानें क्या है इसकी वजह
नेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, जानें क्या है इसकी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नेपाल फ्लैश फ्लड का असर कुशीनगर में भी! नारायणी नदी पर अलर्ट, प्रशासन ने लगाया कैंप
नेपाल फ्लैश फ्लड का असर कुशीनगर में भी! नारायणी नदी पर अलर्ट, प्रशासन ने लगाया कैंप
क्रिकेट
27 साल में संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने स्कूल पर किया केस, जानें पूरा माजरा
27 साल में संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने स्कूल पर किया केस
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
इंडिया
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
बिहार
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget