हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHaridwar News: हरिद्वार बोर्ड एग्जाम स्कैम में स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार, फर्जी एडमिट कार्ड से छात्रा को दिलाई परीक्षा

Haridwar News: हरिद्वार बोर्ड एग्जाम स्कैम में स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार, फर्जी एडमिट कार्ड से छात्रा को दिलाई परीक्षा

Haridwar News in Hindi: उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया. प्रधानाचार्य ने पैसे लेकर छात्रा की जगह दूसरी छात्रा को परीक्षा दिलवाई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 28 Feb 2026 07:05 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की परीक्षा में फर्जी प्रवेशपत्र का सनसनीखेज मामला हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र से सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में एक प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया है, जिसने ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा के परिजनों से पैसे लेकर उसे पास कराने का झांसा दिया. आरोपी ने योजना के तहत छात्रा के स्थान पर दूसरी छात्रा को परीक्षा दिलवाने की साजिश रची और फर्जी प्रवेशपत्र तैयार कराया.

पुलिस के अनुसार, यह मामला शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और परीक्षा प्रणाली में धांधली को उजागर करता है. आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है और स्कूल प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस इस कांड में शामिल अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है.

आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस

जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार को ज्वालापुर निवासी आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. जिसमें उसने स्वयं को ज्वालापुर स्थित अल्मोडिया इस्लामिक हाई स्कूल का प्रधानाचार्य बताया. साथ ही उसने 'द सक्सेज प्वॉइंट' नाम से व्हाट्सऐप/सामाजिक मीडिया समूह के जरिए ऑनलाइन कोचिंग चलाने की बात भी स्वीकार की.

आर्थिक लाभ के लिए आरोपी ने फर्जी प्रवेशपत्र किया तैयार

मामले पर पुलिस अधीक्षक नगर अभय कुमार ने कहा कि परीक्षा की शुचिता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आरोपी ने आर्थिक लाभ के लिए सुनियोजित तरीके से फर्जी प्रवेशपत्र तैयार कराया और परीक्षा व्यवस्था को धोखा देने का प्रयास किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस अधीक्षक नगर ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अभियान जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़िए- हिमाचल प्रदेश: शिमला समेत पूरे राज्य में सूखे जैसे हालात, 5 मार्च तक बारिश के नहीं कोई आसार

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Read
Published at : 28 Feb 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
CRIME Haridwar News UTTARAKHAND NEWS POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Haridwar News: हरिद्वार बोर्ड एग्जाम स्कैम में स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार, फर्जी एडमिट कार्ड से छात्रा को दिलाई परीक्षा
हरिद्वार बोर्ड एग्जाम स्कैम में स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार, फर्जी एडमिट कार्ड से छात्रा को दिलाई परीक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य विवाद में साक्षी महाराज की एंट्री, अविमुक्तेश्वरानंद को बताया कांग्रेस का 'पिट्ठू'
शंकराचार्य विवाद में साक्षी महाराज की एंट्री, अविमुक्तेश्वरानंद को बताया कांग्रेस का 'पिट्ठू'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
होली से पहले UP के 1.86 करोड़ परिवार को सरकार का बड़ा तोहफा, CM योगी ने कर दिया यह बड़ा ऐलान 
होली से पहले UP के 1.86 करोड़ परिवार को सरकार का बड़ा तोहफा, CM योगी ने कर दिया यह बड़ा ऐलान 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डिप्टी CM कर रहे शंकराचार्य को फंसाने की साजिश', अखिलेश यादव ने BJP को घेरा
'डिप्टी CM कर रहे शंकराचार्य को फंसाने की साजिश', अखिलेश यादव ने BJP को घेरा
Advertisement

वीडियोज

PAKISTAN VS AFGHANISTAN: अचानक आर्मी हेडक्वार्टर क्यों पहुंचे शहबाज शरीफ? | ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: पाकिस्तान-अफगानिस्तान कीलड़ाई में ट्रंप की एंट्री, ये क्या बोल गए? ABPLIVE
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इजरायल ने हमें धोखा दिया, अगर PM के एयरक्राफ्ट को कुछ...', ईरान पर हमले को लेकर भड़के ओवैसी, सरकार से की ये मांग
'इजरायल ने हमें धोखा दिया, अगर PM के एयरक्राफ्ट को कुछ...', ईरान पर हमले को लेकर भड़के ओवैसी, सरकार से की ये मांग
जम्मू और कश्मीर
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
क्रिकेट
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
इंडिया
'अमेरिका संग ट्रेड डील पर BJP की B टीम चुप', AAP पर मल्लिकार्जुन खरगे का तंज, अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी
'अमेरिका संग ट्रेड डील पर BJP की B टीम चुप', AAP पर खरगे का तंज, अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
विश्व
Trump on Iran War: ईरान में इजरायल के अटैक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट वायरल, बराक ओबामा पर की थी भविष्यवाणी
ईरान में इजरायल के अटैक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट वायरल, ओबामा पर की थी भविष्यवाणी
हेल्थ
महंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें
महंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget