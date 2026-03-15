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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBulandshahr News: बुलंदशहर में महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Bulandshahr News: बुलंदशहर में महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Bulandshahr News In Hindi: यूपी के बुलंदशहर में रविवार (15 मार्च) को सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस अब महिला के सिर की तलाश में जुट गई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Mar 2026 10:45 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में महिला की सिर कटी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. स्थानीय लोगों को खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. खेत में मिला रक्तरंजित धड़ बाहरी महिला का बताया जा रहा है. मृतक महिला के बाजू पर बबली लिखा है. लिखावट के आधार पर माना जा रहा है कि यह महिला दूसरे राज्य की हो सकती है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक महिला पर धारदार हथियार से हमला कर उसका धड़ अलग किया गया है. उसके बाद उसके शव को खेत में फेंक दिया गया है. जबकि महिला का सिर गायब बताया जा रहा है. फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है.

मौके पर पहुंची बुलंदशहर पुलिस  

सूचना मिलने के बाद बुलंदशहर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के सिर की तलाश में जुट गई है. पुलिस को खेत में युवती का धड़ मिला है. यह पूरी घटना थाना नरसेना क्षेत्र के गांव घुंघरावली फरीदा रजवाहे की कच्ची पटरी की बताई जा रही है. 

बता दें कि अभी तक महिला की पहचान नहीं हुई है. पुलिस हर एंगल से इसकी छानबीन में लगी हुई है. मृतक महिला के हाथ पर बबली लिखा हुआ है. हलांकि सिर्फ उसका नाम ही समझ आ रहा है बाकी कुछ पढ़ने में थोड़ा कम आ रहा है. जिसकी वजह से महिला का दूसरे राज्य से होने का संदेह है.

जानवर ने महिला के शव के साथ की छेड़छाड़

मृतक महिला के शव को देखकर प्रतीत होता है कि किसी जानवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की है. पुलिस द्वारा मौका मुआयना कर महिला के शव को अपने कब्जे में ले लिया गया है. महिला के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

इस मामले पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सिर कटी लाश मिलने की जानकारी प्राप्त हुई थी. जिस पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया. महिला की पहचान नहीं हो पाई है. मामले की गहन जांच जारी है. मृतक महिला की पहचान स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: फिरोजाबाद में LPG की किल्लत के बीच PNG उपभोक्ताओं पर प्रशासन की नजर, जारी किए सख्त निर्देश

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Published at : 15 Mar 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
Bulandshahr News UP NEWS UP Police
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