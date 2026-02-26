हरिद्वार में धर्म पूछकर रेहड़ी वाले को धमकाने वाला गिरफ्तार, माहौल बिगाड़ने पर पुलिस हुई सख्त

धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में एक मुस्लिम रेड़ी संचालक से धर्म पूछकर उसे धमकाने और वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बुधवार (25 फरवरी) को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हुआ. जिसमें चंचल भारद्वाज नाम का व्यक्ति खुद को हिंदूवादी कार्यकर्ता बताते हुए एक रेड़ी वाले से उसका धर्म पूछता नजर आया.

वीडियो में आरोपी यह कहते हुए दिखाई दिया कि कनखल क्षेत्र 'मुस्लिम प्रतिबंधित क्षेत्र' है और उसे यहां दोबारा न आने की चेतावनी दी. इतना ही नहीं, उसने इस पूरी घटना का वीडियो स्वयं बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया. वीडियो वायरल होते ही स्थानीय स्तर पर तनाव की स्थिति बनने लगी और लोगों में आक्रोश फैल गया. पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को किया गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार पुलिस तत्काल हरकत में आई. देर रात कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है. धर्म या समुदाय के आधार पर किसी को डराना-धमकाना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दोषियों के खिलाफ उठाए जाएंगे कठोर कदम- पुलिस

साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ या माहौल खराब करने वाली सामग्री साझा करने वालों को भी कड़ी चेतावनी दी है. प्रशासन का कहना है कि हरिद्वार की सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे.

