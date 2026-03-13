उत्तर प्रदेश के महोबा में ठगी की कोशिश और तंत्र-मंत्र का एक मामला सामने आया है. यहाँ पान मंडी में सब्जी बेच रही एक महिला को दो कथित बाबाओं ने अपनी बातों में उलझाया और अनर्थ होने का डर दिखाकर उस पर जादू-टोना कर दिया. छड़ी मारते ही महिला अचेत होकर गिर पड़ी. स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि दूसरा फरार है.

महोबा जनपद के चरखारी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नरेडी का रहने वाला कल्लू अपनी पत्नी रमा के साथ मुख्यालय के पनागरपुरा में रहकर मजदूरी करता है. रमा घर चलाने में मदद के लिए पान मंडी में सब्जी बेचने का काम करती है लेकिन शुक्रवार का दिन रमा के लिए एक खौफनाक अनुभव लेकर आया. मंडी में काम के दौरान झोला टांगे दो युवक रमा के पास पहुँचे और भीख मांगने लगे. जब रमा ने पैसे देने से मना किया तो उन कथित बाबाओं ने उसे डराना शुरू कर दिया.

छड़ी से महिला के सिर और हाथ पर मारा

उन्होंने कहा कि उसके साथ अनर्थ होने वाला है और उसकी दशा ठीक नहीं चल रही है. महिला को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए उन्होंने अगरबत्ती और लोबान जलाया और दो गुलाब के फूल उसके सामने रख दिए. तभी अचानक उन बाबाओं ने अपनी छड़ी से महिला के सिर और हाथ पर मारा, जिसके तुरंत बाद रमा बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी.

दुकानदारों और आढ़तियों में हड़कंप

महिला को अचेत होते देख आसपास के दुकानदारों और आढ़तियों में हड़कंप मच गया. सतर्क दुकानदारों ने भागने की कोशिश कर रहे एक बाबा को मौके पर ही दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी, जबकि उसका दूसरा साथी भीड़ का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा.

पकड़े गए युवक से पुलिस ने शुरू की पूछताछ

इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और पकड़े गए आरोपी को हिरासत में ले लिया. इधर आनन-फानन में बेहोश रमा को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया. इलाज कर रहे डॉक्टर अमित राजपूत ने बताया कि महिला अत्यधिक घबराहट और बेचैनी की स्थिति में थी. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है. पुलिस अब पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके इरादों का पता लगाया जा सके.